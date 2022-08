Camera di Commercio: dieci assunzioni a tempo indeterminato

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 5 agosto il bando di concorso per l'assunzione di dieci persone alla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. L'ente camerale ricerca personale che verrà inquadrato, con contratto a tempo indeterminato, nella categoria C e impiegato in settori diversi con sede, a seconda dei profili, a Baveno, Biella, Novara o Vercelli.

La Camera di Commercio provvede così a reintegrare le fuoriuscite dovute ai pensionamenti di questi anni, pre e post accorpamento dei singoli enti preesistenti, Biella e Vercelli, Novara e del Verbano Cusio Ossola. La fusione è avvenuta a dicembre 2020, dando vita al secondo ente camerale in Piemonte per numero di imprese. L'ambito di azione è, come per tutte le Camere di Commercio, la promozione dello sviluppo economico sui territori di riferimento in base a competenze stabilite per legge. Si tratta di un settore dinamico e interessante perché l'obiettivo è sostenere le aziende nella loro crescita sui mercati nazionali ed esteri; l'ambiente di lavoro è stimolante, utilizza le più avanzate piattaforme tecnologiche a disposizione della Pubblica Amministrazione, è supportato da percorsi di formazione continua e da politiche agevolative di conciliazione casa-lavoro.

Il concorso, che è disponibile anche sul sito www.pno.camcom.it , ha l'obiettivo di selezionare un digital promoter, uno specialista in comunicazione istituzionale e uno in promozione e sviluppo turistico, sei specialisti dei servizi anagrafici e di regolazione del mercato e, infine, un profilo di gestione e sviluppo delle risorse umane.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 12 di domani, sabato 6 agosto, per trenta giorni. La compilazione e l'invio della richiesta di ammissione alle prove di selezione potranno avvenire solo tramite l'apposita piattaforma di Infocamere specificata nel bando, ad eccezione delle persone con deficit visivi che potranno utilizzare il formulario presente sul sito della Camera di Commercio di quadrante.