EOS Solutions: Partnership con Gimoka per la gestione hi-tech dei processi produttivi con attenzione alla transizione ecologica

Due realtà aziendali d'eccellenza uniscono le forze per raggiungere obiettivi ambiziosi grazie alla digitalizzazione. Il valtellinese Gruppo Gimoka, secondo torrefattore in Italia con oltre 30mila tonnellate di caffè crudo trattato, ha scelto Eos Solutions, azienda italiana con 10 sedi fra Piemonte, Friuli Trentino, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, per innovare ulteriormente le proprie tecnologie informatiche, grazie ad una soluzione Erp di ultima generazione.

L’obiettivo è ottimizzare i processi decisionali e le scelte strategiche, migliorando il coordinamento e incrementando l’efficienza dei processi produttivi riducendo gli sprechi, aumentare l'automazione e garantire flessibilità di personalizzazione per rispondere in maniera sempre più efficace ed efficiente alle molteplici richieste dei mercati.

Un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita del Gruppo Gimoka, con sito produttivo ad Andalo Valtellino, presente in oltre 60 paesi del mondo con più di 110 miscele di caffè diverse e unica azienda in grado di fornire tutte le soluzioni di confezionamento presenti sul mercato. Dopo l'aggiornamento e la costruzione di impianti produttivi all’avanguardia, frutto di un investimento pari a 40 milioni di euro, il Gruppo si sta focalizzando sul rinnovamento digitale di tutti i processi gestionali per migliorare i flussi informativi lungo tutta la supply chain.

Eos Solutions è il primo sviluppatore al mondo di App per Microsoft Business Central, con più di 85 applicazioni che coprono molteplici esigenze aziendali: con oltre 100 progetti all'attivo nel settore “Food”, ha potuto strutturare nel tempo FoodSuite, un'offerta dedicata alle aziende del settore alimentare.

Proprio queste caratteristiche, ossia la grande esperienza nel food e la capacità di sviluppare soluzioni innovative, unite alla scelta di un ERP all’avanguardia e in continuo aggiornamento, sono i fattori che hanno portato il Gruppo Gimoka a scegliere Eos Solutions come partner tecnologico per la digitalizzazione di tutti i suoi processi aziendali.

Davide Padelli, CEO Gruppo Gimoka, ha dichiarato: «Crediamo che una pianificazione digitalizzata delle risorse d’impresa inciderà sensibilmente sul controllo strategico e sulla visione manageriale, aiutandoci a prendere decisioni sia nel breve che nel medio e lungo termine. Analizzando il dettaglio della complessità aziendale potremo marginalizzare gli errori e ridurre degli sprechi, impattando in modo positivo sull’efficienza e la sostenibilità ambientale dei nostri processi produttivi. Dopo gli importanti investimenti per ammodernare le nostre infrastrutture adesso puntiamo a implementare gli impianti di nuova generazione attraverso un sistema gestionale fornito da Eos Solutions che ci permetterà di ottimizzare i flussi informativi e le performance».

«EOS Solutions ha avviato una partnership di grande rilievo con il Gruppo Gimoka – afferma Attilio Semenzato, presidente di Eos Solutions -. Ritengo che una realtà d'eccellenza nel settore della torrefazione possa incontrare i benefici della digitalizzazione anche in un'ottica di sostenibilità ambientale: un progetto che ci unisce sia per il progresso tecnologico e l'ottimizzazione dei processi aziendali che per l'attenzione alla conservazione del pianeta in cui viviamo».

La forte vocazione all'innovazione che accomuna Eos e Gimoka si traduce nel perseguire obbiettivi comuni di transizione ecologica che ben si abbinano con la tecnologia in Cloud di Microsoft: la difesa dell'ambiente in cui viviamo passa anche da un design e una filiera pensate per il riciclo dei materiali e il riutilizzo delle risorse.

Gimoka infatti ha reso i propri impianti industriali efficienti e sostenibili, condividendo il valore del lavoro con i produttori locali attraverso progetti finanziari: un impegno sottolineato dalla Certificazione UTZ, ente che promuove un’agricoltura sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici.

E ancora, sono allo studio soluzioni di materiali con basso impatto ambientale in termini di compostabilità e possibilità di riciclo.

Eos Solutions inoltre utilizza soluzioni in cloud basate su tecnologia Microsoft, erogate attraverso Data Factory Azure, che già oggi utilizzano energia proveniente al 70% da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di arrivare al 100% entro il 2025.

EOS Solutions è Gold partner di Microsoft dal 2000, implementa soluzioni ERP e CRM verticali basate su Microsoft Dynamics 365. Grazie alla presenza del gruppo tedesco Kumavision, Eos si attesta tra i più grandi partner Microsoft Dynamics 365 Business Central a livello mondiale, con oltre 1.600 clienti, 50.000 utenti, 750 collaboratori e 25 sedi tra Italia, Germania, Austria e Svizzera. Maggiori informazioni sul sito www.eos-solutions.it