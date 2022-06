Noleggio stampanti, la scelta ideale per le piccole e medie imprese

Come sappiamo, la presenza di una o più stampanti, fotocopiatrici o macchine professionali multifunzione è indispensabile in qualsiasi ambiente lavorativo, soprattutto nelle piccole e medie aziende, che spesso producono una quantità anche notevole di copie o stampe, ma non hanno alcuna convenienza ad acquistare una macchina il cui costo è piuttosto rilevante.

Una stampante laser professionale, una macchina multifunzione o una fotocopiatrice a colori sono strumenti di lavoro che consentono di ottimizzare la produttività in ufficio e di velocizzare i flussi, tuttavia per dotarsi di un apparecchio performante e innovativo, la soluzione migliore è quella del noleggio.

Grazie al servizio professionale di noleggio stampanti Milano anche una piccola azienda, una start up o un professionista possono dotarsi di una macchina di altissima qualità, con funzioni innovative, in grado di effettuare stampe eccellenti e ben definite e, nel caso di una multifunzione, anche fotocopie e fax digitalizzati, a fronte di un unico canone mensile.

Con l’ulteriore possibilità non solo di scegliere un modello di ultima generazione, ma anche di usufruire di un servizio completo di assistenza tecnica, riparazioni e manutenzione.

Con un’esperienza decennale e un forte spirito di innovazione, Giustacchini Printing propone soluzioni personalizzate per gestire la stampa e l’archiviazione dei documenti presso aziende e uffici di qualsiasi settore e dimensione, offrendo un servizio valido, professionale e completo.

Scegli per il tuo ufficio una macchina multifunzione dalle prestazioni elevate

Il servizio di noleggio di fotocopiatrici e stampanti può essere personalizzato in maniera tale da avere a disposizione il modello di macchina più adatta al proprio lavoro e alle caratteristiche del proprio ufficio.

È importante tenere presente che il noleggio non solo evita di sostenere la spesa dell’acquisto, ma permette di usufruire di una serie di interessanti opzioni, sulla base delle quali viene stabilito il contratto: numero di copie all’anno, controlli e interventi di manutenzione, fornitura di pezzi di ricambio e materiale consumabile e controllo remoto. Oltre alla possibilità, per tutta la durata del contratto di noleggio, di chiedere la sostituzione della propria macchina con un ulteriore modello, più performante e dotato di funzioni e prestazioni sofisticate, ovviamente senza costi aggiuntivi.

Al termine del periodo di noleggio, è possibile comunque rinnovarlo e chiedere una nuova macchina, più moderna e innovativa. Considerando l’uso intensivo che spesso si fa di una fotocopiatrice, è molto importante poterla sostituire in qualsiasi momento e soprattutto poter disporre di un servizio accurato e professionale di assistenza tecnica e riparazioni.

Vantaggi del noleggio: risparmio, prestazioni e affidabilità

Ricorrere al servizio di noleggio per le fotocopiatrici o le stampanti multifunzione, significa prima di tutto risparmiare sui costi di gestione delle macchine, con la possibilità di noleggiare anche un modello di ultima generazione e top di gamma, sostenendo l’unico costo del canone.

Pensare di acquistare una fotocopiatrice, non è infatti da considerarsi una soluzione vantaggiosa, prima di tutto perché il prezzo è considerevole, occorre inoltre considerare il degrado, che inevitabilmente una macchina di questo tipo subisce, e la necessità di effettuare interventi di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti usurate.

Il servizio di noleggio consente di ricevere una consulenza personalizzata e un preventivo preciso e dettagliato, per procedere poi con la scelta della macchina ideale, tra stampanti laser ad alta definizione in bianco e nero o a colori, fotocopiatrici in bianco e nero e a colori e macchine multifunzione che possono essere utilizzate anche come fax digitale.

Il canone del noleggio, oltre a non compromettere la liquidità di un’azienda, consente inoltre di accedere ad interessanti agevolazioni, grazie alla deducibilità fiscale.

Ampia possibilità di scelta per soddisfare ogni esigenza

È possibile scegliere tra una vasta gamma di stampanti e di macchine multifunzione in base alle esigenze della propria azienda, non solo sotto l’aspetto tecnico ma anche al budget disponibile. Gli elementi da considerare per selezionare la macchina migliore sono il formato della carta, che può essere standard o speciale, ad esempio la stampa di etichette o cartoline, la quantità di stampe e fotocopie effettuate su base quotidiana o mensile, e l’eventuale necessità di disporre di prestazioni aggiuntive, come scanner e fax.

Il noleggio include sempre una garanzia, che tutela la macchina da problemi, guasti e difetti: un ulteriore vantaggio soprattutto per le aziende dove stampanti e fotocopiatrici vengono utilizzate ogni giorno e frequentemente.