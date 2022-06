Musa Vercelli: un fine settimana dedicato a bambini e giovani

Due giorni di eventi di animazione e musica dedicati ai giovani e ai bambini. Musa Vercelli, la rassegna comunale dell'estate 2022 propone, nel prossimo fine settimana, l'atteso ritorno del Festival del Fumetto, ma anche l'incontro con Carolina Benvenga, star della tv dei piccoli.

«L’offerta culturale estiva è stata progettata per coinvolgere tutte le fasce di pubblico – dice l’assessore agli eventi Domenico Sabatino – il primo fine settimana di luglio è pensato per i piccoli e i giovani, dalla baby dance, al rap alla discoteca in versione silent».

Si partirà sabato 2 luglio quando alle 18 salirà sul palco di piazza Antico Ospedale Carolina Benvenga, direttamente dall’amatissimo programma televisivo di successo “La posta di Yoyo”, Carolina intratterrà i bambini con un meraviglioso spettacolo di danza e racconti.

Alle 20 inizierà il “Color Summer Festival - Fluo edition!”, organizzato dall’Associazione Uovo, con un evento di grande musica live con giovani promesse del rap che si alterneranno fino alle 22: Resse, Huma, Normal Mind, Nameless, Hurricane e Daniel Giuca. Seguirà il Fluo Party con make up e dress code a tema. Nell’area saranno presenti alcune postazioni di face painting Fluo. L’area sarà allestita con un illuminazione adeguata che farà risaltare non solo gli abiti colorati ma anche i capi bianchi, creando un effetto spettacolare. Dj set a cura di: Sandro Bani, Frenzy dj e Masenzolo. A partire dalle 23.00 la serata continuerà con il dj set in versione “silent”, ossia in cuffia.

Nella giornata di domenica 3 luglio ci saranno il Festival del fumetto e la sfilata Cosplay. L’iniziativa è organizzata dall’Università Popolare di Vercelli e dall’Associazione culturale Creativecomics, con la direzione artistica del fumettista Daniele Statella. Sono previsti incontri con autori conosciuti a livello nazionale che presenteranno le loro opere e incontreranno il pubblico mostrando come nasce l’arte del fumetto. Prevista anche una gara, alle ore 15.30, in cui i concorrenti “mascherati” si sfideranno di fronte a una giuria che valuterà i migliori costumi.