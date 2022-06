Ufo sul lago di Viverone? L'avvistamento dei giorni scorsi sta facendo il giro del Web [FOTO]

Oltre mezzora di "visita" e un episodio che adesso, con video e foto, sta facendo il giro del web. Succede al lago di Viverone: era il 21 maggio scorso e - in base alle testimonianze - dalle 21.15 circa fino 21.49 è stato possibile vedere uno "strano oggetto luminoso sferico".



Ad avvistarlo sono state due donne che hanno potuto filmare e fotografare l'evento. La segnalazione è giunta all'associazione ricerca italiana aliena (A.R.I.A) ed è stata presa in carico dal fondatore e presidente Angelo Maggioni. L'ufologo spiega che il fenomeno cui hanno assistito le due donne (madre e figlia) è interessante in quanto sembrerebbe compatibile con altri avvistamenti avvenuti nel nord Italia specialmente tra Liguria Piemonte e Lombardia.



Non a caso Anzasco (la località esatta in cui si trovavano le testimoni) è in linea con Sondrio, Arona, Corio, Musinè, Cuneo, Finale Ligure, Savona, Genova, Portofino. E poi c'è Cameri, la base dove ufficialmente si assemblano gli F35.



L'oggetto risulterebbe essere solido, quasi certamente sferico e di luminosità intensa (auto prodotta e non indiretta). Non sono stati segnalati suoni provenienti dall'oggetto che risulterebbe essere probabilmente anche privo di motori di propulsione.



Le immagini parlano di un oggetto che apparentemente "sosta" per poi svanire, esattamente come le sfere avvistate recentemente in Liguria tra Savona e Finale Ligure.