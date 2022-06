Il vercellese De Martini nel Consiglio nazionale di Federmoda

Il Consiglio Nazionale di Federazione Moda Italia, ha cooptato, su proposta del neo-presidente Giulio Felloni, Paolo De Martini a consigliere nazionale per il prossimo quinquennio 2022/2027.

De Martini, rappresentante di una famiglia storica per il commercio vercellese e presidente provinciale della Federazione dal giugno scorso, mantiene la presenza per il territorio in Consiglio Nazionale precedentemente occupata da Mimmo Sabatino.

«Sono onorato di aver ricevuto da parte del presidente Felloni e da tutto il Consiglio una dimostrazione di così grande fiducia. Metto a disposizione della Federazione e di tutti i colleghi l’esperienza acquisita sul campo negli anni, per rappresentare, difendere e rilanciare le categorie rappresentate».

Grande soddisfazione da parte del presidente Ascom Santarella: «Una volta ancora la nostra Associazione riceve un attestato di stima e fiducia da parte degli organi nazionali, come riconoscimento del lavoro svolto e della qualità dei nostri Rappresentanti, di cui Paolo è un esempio in termini di serietà, esperienza e dedizione».

Al neo consigliere vanno anche gli auguri personali e istituzionali di Sabatino: «Sono particolarmente felice che, attraverso Paolo, al quale sono legato da una lunga amicizia, Ascom Vercelli possa continuare a essere rappresentata all'interno di un organismo prestigioso e importante. A nome mio personale e dell'amministrazione comunale gli faccio i migliori auguri e i complimenti per il suo nuovo incarico».