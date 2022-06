Risparmia e rispetta l'ambiente con i dispositivi digitali ricondizionati

Uno smartphone di ultima generazione, un modello recente di iPhone o un tablet appena lanciato sul mercato offrono senza dubbio molti vantaggi, funzioni sofisticate, design elegante e versatilità, occorre però considerare il prezzo, che va a costituire un vero e proprio investimento.

Talvolta si tenta di acquistare un modello usato, ma non sempre l’usato è affidabile, inoltre, soprattutto se l’acquisto avviene da un privato, non è possibile contare su nessun tipo di garanzia. Se desideri acquistare un iPhone, se hai bisogno di uno smartphone nuovo e pensi che l’usato non sia sufficientemente sicuro, la soluzione migliore è quella di scegliere un modello ricondizionato e garantito sullo store online di CertiDeal.

Per comprendere tutti i vantaggi di un apparecchio ricondizionato è molto importante, prima di tutto, capire quali siano le modalità con cui tale processo di ricondizionamento viene effettuato.

In genere, il dispositivo viene sottoposto ad una serie di controlli e di test che ne attestano la correttezza di tutte le funzioni, e ad un’attenta verifica di scocca, vetro e batteria. Nella maggior parte dei casi uno smartphone ricondizionato non è usato ma proviene dalle rivendite dove veniva magari utilizzato per dimostrazioni o altro.

Gli apparecchi ricondizionati, una volta che hanno superato i test di controllo e sono stati certificati, vengono igienizzati con cura e confezionati con il caricabatteria nuovo ed eventuali altri accessori. Oltre ad essere perfettamente funzionanti, sono privi di segni di usura visibili e, quando necessario, vengono dotati di un vetro nuovo.

Smartphone ricondizionati: una scelta economica e sostenibile

Come abbiamo detto, un dispositivo digitale ricondizionato viene sottoposto a controlli molto rigorosi e deve necessariamente garantire la massima affidabilità anche per quanto riguarda l’estetica. Si acquista quindi uno smartphone o un tablet ricondizionati per risparmiare sulla spessa da sostenere, ma occorre comunque tenere conto anche di altri elementi molto importanti.

Prima di tutto, i dispositivi ricondizionati rappresentano un valido contributo alla tutela dell’ambiente, poiché si tratta di un acquisto sostenibile. Tale pregio è dovuto al fatto di ridurre gli sprechi e di limitare la dispersione nell’ambiente di materiale inquinante, ma anche a contenere le emissioni tossiche provocate in fase di produzione.

È importante tenere conto anche della possibilità di acquistare modelli di iPhone, iPad o altri dispositivi digitali, non più in produzione, acquistando magari un modello particolarmente significativo o dotato di una funzione o di una caratteristica particolari.

Per quanto riguarda le condizioni estetiche degli smartphone ricondizionati, si può dire che siano tutti in ottimo stato e non presentino segni visibili, viene comunque indicato con precisione nella descrizione di ogni modello l’eventuale presenza di piccoli segni o graffi.

Lunga durata nel tempo e la possibilità di ricevere tutto a casa

Rivolgendosi ad uno store specializzato nel ricondizionamento dei dispositivi digitali è possibile poter contare su una vasta scelta di prodotti, con la possibilità di acquistare modelli dallo stile vintage ma anche versioni molto recenti. I prezzi applicati consentono di arrivare ad un risparmio anche di circa il 70-80% del prezzo originale, sempre con la garanzia della qualità.