Le crescite inaspettate di questo inizio 2022

In un periodo storico in cui in Italia si registra un crollo del Pil ed un'inflazione alle stelle, c’è anche chi va controcorrente, registrando crescite inaspettatamente. Ed è proprio di questo che vogliamo parlare oggi, ovvero delle crescite inaspettate che si sono registrate in questa prima parte del 2022.Tra queste possiamo segnalare anche la crescita del Jackpot del Superenalotto, che ormai è volato oltre la quota dei 200 milioni di euro, segnando una crescita di oltre il 50% dall’inizio dell’anno (ricordiamo che sul montepremi il 13 per cento va al 5+1 ). Una crescita che ci si aspettava, e che forse per molte famiglie è stata più traumatica di quanto pensassero, è quella relativa alle bollette di luce e gas, che hanno fatto registrare dei notevoli aumenti.

La crescita degli investimenti in startup in Italia

Avete mai sentito parlare di startup? Sono delle aziende appena nate che hanno come obiettivo quello di creare e sviluppare un prodotto o servizio innovativo. Per farlo nella loro fase iniziale cercano finanziamenti e investitori attraverso varie modalità . Ebbene, in questo avvio del 2022 in Italia si è registrata una crescita inaspettata degli investimenti nelle startup , in particolar modo in alcuni settori molto specifici. Il dato è sorprendente ed inaspettato, perché non era facile prevedere che così tanti investitori avessero voglia di rischiare così grande in un periodo storico delicato come quello che stiamo vivendo.

Aumentano i clienti di Apple

In questa prima parte del 2022 Apple ha visto aumentare in modo importante il suo numero di utenti. Secondo quanto riportato dalla casa di Cupertino ci sono stati infatti molti utenti che hanno scelto di abbandonare i device/sistemi Android per passare a quelli Apple. Il nuovo anno è partito alla grande per l’azienda guidata da Tim Cook, Amministratore Delegato della società fondata da Steve Jobs. Ma a Cupertino festeggiano anche per altro, visto che non è aumentato solo il numero di utenti, ma anche il fatturato e soprattutto gli utili.

Aumentano le Criptovalute

Ormai le monete digitali, più comunemente conosciute come criptovalute, sono parte integrante dell’economia moderna. Le previsioni sul loro andamento sono fondamentali per chi ha deciso di investire in questo settore, che nella prima parte del 2022 ha visto aumentare in modo significativo il numero delle criptovalute presenti sul mercato.

L’offerta delle criptovalute è ogni giorno più ampia, ma il leader del mercato resta sempre Bitcoin, che ne detiene ancora oltre il 40%. Proprio Bitcoin ha ottenuto un ottimo incremento del suo valore in questa prima fase del 2022, e le previsioni per la fine dell’anno di una possibile crescita compresa tra il 20% e il 30%.