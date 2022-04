Grigliata del 1° maggio: menù e consigli per un barbecue perfetto

Il 1° maggio si avvicina e, come ogni anno, le grigliate diventeranno le grandi protagoniste. Il barbecue freme, e non vede l’ora di ospitare i vari tagli di carne, insieme alle grigliate di verdure e molto altro ancora.

In sintesi, si tratta dell’occasione perfetta per soddisfare la pancia e per passare un po’ di tempo in compagnia dei propri amici e della propria famiglia. Ecco perché oggi scopriremo insieme alcuni consigli per il menù e per un barbecue perfetto, per festeggiare degnamente la Festa del Lavoro.

Come organizzare una grigliata perfetta

Naturalmente bisogna dotarsi di tutti gli strumenti giusti per grigliare, dal barbecue alla carbonella, passando per alternative ecologiche come i legnetti accendi fuoco. È altrettanto importante organizzarsi per la spesa, reperendo tutti gli ingredienti necessari per organizzare una grigliata perfetta. Farlo durante il periodo delle festività potrebbe rappresentare un problema, soprattutto se si parla dell’acquisto della carne e del pollo, grandi protagonisti del menu del 1° maggio.

Il consiglio, quindi, è quello di avvantaggiarsi nell’acquisto di alcuni generi alimentari, e di ordinare prima la carne presso il proprio macellaio di fiducia. In alternativa è possibile rivolgersi ai supermercati online, che offrono un servizio di consegna della spesa a casa anche in zona Vercelli e dintorni. Si tratta di una soluzione molto utile per ricevere il proprio carrello di prodotti direttamente a domicilio, senza dover effettuare diverse soste per reperire tutto l’occorrente.

Ovviamente la lista della spesa dipenderà dal menu scelto ma, prima di scoprire insieme le opzioni migliori, ci sono altri consigli utili da seguire. Si suggerisce ad esempio di calcolare con attenzione la quantità di carne da comprare, per evitare che sia poca o eccessiva, e inoltre è meglio informarsi sui tempi e sulle modalità di cottura della carne, se non si è particolarmente esperti di barbecue.

3 menù saporiti da provare il 1° maggio

Il menu di carne rappresenta ovviamente un must il 1° maggio, ma ci sono diverse opzioni fra le quali scegliere. Le puntine di maiale sono quasi un obbligo, così come la tradizionalissima salsiccia, insieme alle braciole (ancora una volta di maiale), al petto di pollo, ai wurstel e alle salamelle. Naturalmente ci sono alcuni dettagli da non trascurare, come la marinatura della carne, e i già citati tempi di cottura, da adeguare alle esigenze degli invitati.

Il menu a base di pesce merita un piccolo approfondimento a parte. Anche se non è molto comune il 1° maggio, rappresenta comunque una preziosa alternativa per chi desidera disintossicarsi dalle grigliate di aprile. I gamberoni alla griglia sono fra le opzioni più gustose, e lo stesso discorso vale per il trancio di pesce spada o di salmone (ottimo da affumicare ), insieme ai calamari grigliati e agli spiedini misti.

Se invece ci si sposta verso un menu vegetariano, ecco la possibilità di grigliare al barbecue tantissimi alimenti diversi. Il radicchio è un must, così come i peperoni alla griglia, insieme alle melanzane, alle zucchine, alle cipolle e ai pomodori. È opportuno chiudere con altre opzioni utili come antipasto, come i formaggi alla griglia.