Cristina Sartorio: 'Riscoprire la bellezza dell’imperfezione per essere unici'

“Bellezza come armonia di fattori unici. Di caratteristiche irripetibili. Bellezza come risposta al disagio del presente. Bellezza che si schiude dispiegandosi. Fluendo dalla pelle al cuore”. Sono parole di Cristina Sartorio, affermato e stimato Medico Chirurgo Estetico, autrice della fortunata opera prima ‘La Bellezza dell’Imperfezione’ (HCA Edizioni), uscito lo scorso 17 dicembre e già diventato Bestseller Amazon.

Un testo in cui “Ho voluto fornire un supporto emotivo prezioso a quanti scelgono di avvicinarsi alla medicina estetica per indagare prima di tutto la bellezza dal di dentro. Quella che nasce dall’equilibrio e fa rima con pace, serenità, consapevolezza di sé: errori, limiti, gioie e vittorie inclusi”, esordisce la Dottoressa. “E inaugurare così un percorso di autocoscienza capace di mettere a proprio agio il paziente nell’acquisizione delle corrette dinamiche di dialogo interne ed esterne della propria persona. Perché Bellezza e autocoscienza sono sinonimi”.

In un momento storico in cui disagio e difficoltà relazionali sono all’ordine del giorno, “Imparare ad affermare e comunicare la propria bellezza in maniera univoca, unica e chiara è la risposta più efficace per riacquisire porzioni di autostima perduta. E guadagnarne di nuova, migliorando al contempo la dialettica del confronto percettivo con sé stessi e gli altri”, approfondisce ancora il famoso medico estetico, titolare di due affermati Studi all’avanguardia per terapie, prodotti e tecnologie specifiche avanzate a Torino e Santa Margherita Ligure “Per dare continuità a quanti tra Piemonte e Liguria desiderino costantemente prendersi cura, tutto l’anno, di sé stessi, del proprio aspetto e forma fisica seguendo il naturale ciclo del calendario”, aggiunge.

Perchè “Per me - riprende Cristina Sartorio - la Bellezza è prima di tutto un fatto singolare. Irripetibile e variabile da soggetto a soggetto. Il medico chirurgo estetico può esaltarla solo quando è in grado di identificarla nelle proporzioni, nel rispetto indiscusso dell’individuo e delle sue sembianze. Bellezza è un modo d’essere, un atteggiamento dello stato d’animo a partire dalle motivazioni avvincenti e stimolanti chiamate a fondare e alimentare la vita quotidiana di ciascuno”.

Per poi riprendere: “Alla ricerca della perfezione prediligo di gran lunga quella di un punto mediano capace di mantenere ben linea il tutto in ogni sua singola parte. E’, per così dire, una questione di equilibrismo più che di equilibrio. In questo la Natura è prima in classifica, pur nel mutare delle stagioni, differenti nelle proprie distinte caratteristiche. Ciascuna con la sua originalità. Quella che la contraddistingue e per cui è perfetta così”, chiosa entusiasta la Dottoressa Sartorio, di cui tutte le informazioni specifiche, inclusi trattamenti, specializzazioni, orari e giorni di ricevimento sono disponibili sul web all’indirizzo www.cristinasartorio.com e sulla Pagina Instagram @dr.cristinasartorio.