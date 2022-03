Campagna Amica, mercato straordinario per festeggiare la primavera

Per dare il benvenuto alla stagione della fioritura torna a Vercelli l’edizione straordinaria del mercato di Campagna Amica che tanto successo ha riscosso nelle precedenti tappe autunnali e invernali. I produttori agricoli saranno protagonisti dell’iniziativa sabato 26 marzo dalle ore 9 alle 19 al centro di piazza Cavour.

“L’edizione straordinaria è il miglior modo per celebrare l’arrivo della stagione del risveglio, della rinascita, del ritorno alla vita – commentano il presidente Coldiretti Vercelli-Biella Paolo Dellarole e il direttore Francesca Toscani – Nei banchi allestiti da Campagna Amica si troveranno alcune primizie, direttamente dal produttore al consumatore. I successi degli ultimi appuntamenti nella meravigliosa cornice di piazza Cavour ci hanno suggerito di riproporre il mercato straordinario anche in questa occasione”.

Tra le eccellenze si potranno trovare riso, frutta e ortaggi di stagione, formaggi e salumi caprini, formaggi vaccini, vino, zafferano, nocciole, miele, farine, frutta e ortaggi bio, composte, conserve e succhi, prodotti da forno. Ci sarà anche la possibilità di assaggiare il dolce tipico pasquale, la colomba, proposta da uno dei nostri produttori.

L’edizione straordinaria si inserisce in un’ampia progettualità dedicata a promuovere la vendita diretta anche attraverso l’apertura di nuovi mercati. Questo per consentire nuove opportunità ai nostri produttori in un momento difficile come quello che si sta attraversando. Portiamo la campagna in città per valorizzare aziende e prodotti del territorio per consentire ai consumatori di poter trovare prodotti di stagione e di provenienza italiana garantita. L’espressione #MangiaItaliano non è un semplice slogan, ma una scelta, importante e concreta, a difesa del Made in Italy, dell’economia e del lavoro nel nostro territorio e nel Paese