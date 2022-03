Revisione e revisionismo: Angelo D'Orsi ospite all'Anpi

Secondo appuntamento, giovedì 24 marzo, alle ore 18, con il ciclo di incontri che Anpi Vercelli dedica al tema "La ricerca storiografica e l'uso politico della revisione".

Ospite dell'incontro, che si tiene nella sala Soms di via Borgogna, è Angelo D'Orsi. Nella sua relazione approfondirà il tema della differenza esistente tra revisione, momento irrinunciabile del lavoro del ricercatore storico, e revisionismo, che possiamo definire come l’ideologia e la pratica della revisione programmatica. Se l’una ha un valore eminentemente storiografico, l’altro si colloca in un ambito sostanzialmente politico: qual è dunque il lavoro dello storico? Quello, nobile e problematico, di accertare la verità dei fatti, sulla base dei documenti. Senza documenti non c’è storia. Per garantire la sicurezza ai partecipanti è necessario prenotarsi utilizzando questo form CLICCA QUI, l’accesso è consentito solo con green pass ed è obbligatorio l’uso della mascherina. Sarà possibile seguire la conferenza sulla pagina Facebook www.facebook.com/A.N.P.I.Vercelli/ .