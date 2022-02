Il mare a quadretti in Nigeria, un progetto firmato Biella e Valsessera e HRM Ajibola Raphael Oluyede, FOTO

“Ero in Africa per consulenze nel settore edile su invito del mio amico Giuseppe Oricelli che vive da 33 anni in Nigeria – racconta Enzo Fabris - . In quell'occasione ho partecipato all'incoronazione del re di Akure ( regione della Nigeria), Raphael Ajibola Oluyede, in affari con Giuseppe Oricelli, il quale mi ha confessato di un progetto da parte del sovrano di importare nel suo Paese e lanciare la cultura del riso. Da allora, ci siamo messi al lavoro, e ora stiamo definendo il progetto che sta diventando sempre più concreto”.

“La mia esperienza di vita – continua Enzo Fabris - , ovvero il lavoro in banca come settorista, mi ha dato l'opportunità di conoscere diverse persone che si occupano di produzione di riso nel vercellese in aziende che operano a livello nazionale e internazionale. E quando il re di Akure ha parlato di questo progetto, mi sono offerto disponibile per fare da tramite. Proprio in questi giorni il re è qui a Biella per visitare alcune aziende nel vercellese e nel biellese, e per capire quali possono essere i termini di interscambio con la Nigeria”.