Tornano i vigili a Quarona: due agenti "in prestito" da Borgosesia

E' rientrata "l'emergenza vigili" a Quarona. Come era stato anticipato dal sindaco Francesco Pietrasanta, nelle scorse settimane, con l'inizio del mese di febbraio due agenti hanno preso servizio in sostituzione dei titolari in organico, sospesi per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.

«Oggi sono entrati in servizio i due poliziotti locali ci vengono prestati dal Comune di Borgosesia - spiega il sindaco Pietrasanta -. Nel primo giorno di lavoro tra noi hanno preso contatto con gli uffici comunali e con la nostra realtà comunitaria a partire dal mercato e presto dunque riprenderanno le consuete attività, con controlli su tutto il territorio».

Pietrasanta, fin dall'inizio della vicenda, aveva chiarito che, rispetto alle scelte dei due dipendenti in servizio, non c'erano state altre vie da percorrere se non quelle previste dalla legge che, per i lavoratori con obbligo vaccinale non adempiuto, prevede la sospensione senza stipendio.

Per arginare la situazione e continuare a garantire un servizio importante per la comunità di Quarona era scattata la "solidarietà" tra primi cittadini del territorio: il Comune di Borgosesia aveva dato la disponibilità a distaccare due agenti a favore del paese valsesiano e così è stato.