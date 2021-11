Organizer scrivania per una postazione di lavoro sempre in ordine

La scrivania è il tavolo che ci serve a casa, quando magari siamo all'opera in telelavoro e dobbiamo tenere sott'occhio tutti i nostri appunti. Certo la conosciamo bene perché in ufficio avevamo la stessa situazione. Una scrivania è utile anche per i nostri figli, quando hanno bisogno di un piano d'appoggio per studiare o per svolgere i quotidiani compiti scolastici. Che disordine però! Non sempre abbiamo le cose a portata di mano: matite, penne e pennarelli spesso rotolano via, cadendo giù dal tavolo, e a volte facciamo davvero fatica a ritrovarli. Così perdiamo la pazienza e tutto peggiora: fogli sparsi, forbici scomparse, colla appiccicata qua e là.

L'ordine è fondamentale quando dobbiamo compiere un lavoro in cui è importante la concentrazione e l'avere a portata di mano tutti gli oggetti che servono. Un organizer scrivania è lo strumento giusto che permette di risolvere tutti i nostri problemi quando siamo seduti, intenti a svolgere un lavoro.

Che cos'è un organizer da scrivania

Se cercate un organizer scrivania troverete molte proposte online, per esempio nelle pagine del sito Artwo.it, il portale dell’oggettistica di design con tante idee utili, originali e rispondenti al vostro stile, Si tratta di un oggetto molto pratico e utile, di dimensioni medie, che permette di potere tenere in ordine tutto il materiale di cancelleria che possediamo e che in genere accatastiamo a un angolo del tavolo o riponiamo a caso in un cassetto. Nello specifico si tratta di un oggetto fatto a scomparti, nei quali si può riporre in modo ben distinto del materiale diverso. Ad esempio uno spazio sarà riservato a contenere i post it, un altro le forbici, un altro ancora fungerà da porta penne e matite. Un organizer specifico per la nostra postazione di lavoro potrà essere realizzato in vari materiali come il legno o il metallo.

Idea regalo utile ed elegante insieme

Tra poco arriverà il Natale e si sarà certamente in dubbio sul cosa regalare ai nostri affetti. Se chi conosciamo lavora da casa o è sempre alle prese con lo studio e si lamenta della disorganizzazione della propria postazione, un'idea regalo davvero non comune e sicuramente utile può proprio essere quella di un organizer da scrivania come dono natalizio. Si tratterebbe di un regalo davvero ad effetto. In base ai gusti della persona, possiamo scegliere il modello più indicato. Nello specifico colpiscono molto e sono davvero belli e particolari gli organizer scrivania in legno. Hanno un gusto particolarmente retrò e i modelli proposti sono diversi. Ci sono ad esempio i set da 12 scomparti con cassetto, che hanno la capacità di contenere molti oggetti di cancelleria e sono perfetti per l'archiviazione dei nostri strumenti. Il legno ecologico è robusto e atossico, facile da pulire e resistente all'acqua e alla polvere. Le dimensioni adeguate lo rendono come un qualcosa di ideale da poggiare su qualsiasi piano di lavoro.

Per una persona giovane e dinamica possiamo invece scegliere un pratico organizer da scrivania in ecopelle colorata, vivace e simpatico, di alta qualità e con interno e fondo realizzati in morbida flanella. Questo organizer rallegra la scrivania oltre ad avere ottime qualità anti umidità e di impermeabilità, per cui non si rovina nel tempo. Il portaoggetti multifunzione è caratterizzato da un numero di 7 scomparti diversi e abbastanza spaziosi, ideali per tenere in ordine strumenti come penne, calcolatrici, pinzatrici, forbici. Tutto è in vista e a portata di mano, ordinato e a prova di risparmio di spazio. Il design elegante ha dettagli in cucitura bianca ed è inoltre presente un cassetto speciale ed estraibile nella parte inferiore, che può tenere ben nascosti fogli o altro. Sono disponibili vari colori a scelta, tra cui ci sarà certamente il preferito della persona a cui vogliamo regalare questo pratico oggetto.