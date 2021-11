Sos dal circolo Acli: «Lo storico bar rischia di chiudere»

Sos dal Circolo Acli di Gattinara: la storica sala bar, per anni punto di ritrovo dei soci, si trova in grandissima difficoltà. Il covid ha imposto la chiusura del locale, frequentato per lo più da soci anziani. Alcuni di loro sono morti, altri non frequentano più il locale con la stessa assiduità del passato.

I soci non si sono persi d'animo e hanno provato a organizzare un servizio di scambio libri nel tentativo di rilanciare la presenza in sala. «Molte persone apprezzano il servizio - commenta Bugnolo - ma veramente troppo poche prendono almeno un caffè al banco. Adesso puntiamo alla prossima Mostra di pittura per cercare di effettuare qualche lavoro urgente ma tutto dipende dai nostri soci che devono darci una mano e ricominciare a frequentare il circolo in modo più assiduo e costante, l'alternativa, la più drastica in questo triste scenario, è chiudere il servizio bar nostro malgrado. Non è una semplice lamentela la nostra ma è la realtà che ci potrebbe riservare il futuro prossimo... purtroppo».