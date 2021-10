Terze dosi: riaprono i centri vaccinali di Pray e Gattinara

Riaprono i centri vaccinali di Pray (sala polifunzionale) e Gattinara (Casa della Salute all'ex ospedale San Giovanni Battista) per favorire la somministrazione delle terze dosi di vaccino agli over 80enni.

Pray riapre nei giorni 21, 22, 26 e 28 ottobre - dalle 9 alle 15.30 - per appuntamenti dedicati sia agli over 80 su prenotazione sia all'accesso diretto.

Gattinara riapre il 20 ottobre - dalle 10.30 alle 15.30 - per sessioni vaccinali dedicate sia agli over 80 su prenotazione sia all'accesso diretto, più gli operatori sanitari che lavorano a Gattinara.

«Nel territorio dell'Asl gli over 80, i "fragili" e gli ospiti e il personale delle RSA verranno completati entro fine mese - si legge in una nota dell'Azienda - Nel frattempo, seguendo l'indicazione regionale, tutti gli over 60 non vaccinati riceveranno a casa una lettera di invito con indicata la data e il centro vaccinale in cui potranno presentarsi per effettuare il vaccino».