Pronta la squadra di Casazza: un super assessorato per Daniele Baglione

A una settimana dalla proclamazione, il sindaco di Gattinara, Maria Vittoria Casazza, ha proceduto con la nomina della Giunta e con l’attribuzione di compiti e deleghe a assessori e consiglieri comunali e aggiunti.

«Una squadra di amministratori che vede nuovi ingressi e persone di esperienza legate da una profonda amicizia e senso del dovere». In Giunta, come annunciato, Daniele Baglione, sarà vice sindaco e super assessore con deleghe a Sviluppo Strategico del Comune, Bilancio, Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente, Sociale e Sanità, Turismo e Manifestazioni e Comunicazione. Elisa Roggia avrà le deleghe a Cultura, tutela, valorizzazione e sviluppo delle tradizioni locali; Istruzione; Politiche giovanili e per la terza età. Luca Caligarsi, nuovo ingresso, si occuperà di Agricoltura, Caccia e Pesca; Aree boschive; Associazionismo e infine Denis Cazzadore si occuperà di Sport, Mense scolastiche, Servizi cimiteriali.

Tra i consiglieri comunali eletti, Gianluca Valeri si occuperà di Sicurezza, Viabilità, Trasporti, Famiglia, Sviluppo tecnologico e digitalizzazione; Barbara Fanetti di Attività ludico – sportive, Inclusione sociale; Elisa Tosone di Iniziative per le nuove generazioni, Educazione Civica e progetti di cultura economica consapevole e infine Maria Grazia Zaffalon di Politiche di Genere, Regione San Bernardo.



«Alla luce dell’ottimo risultato ottenuto nelle elezioni del 3 e 4 ottobre - commenta il sindaco Casazza – che hanno visto la nostra squadra vincitrice con il 52,05% delle preferenze, ritengo che questa vittoria sia di tutta la squadra, frutto oltre che della condivisione della nostra proposta, anche dell’apprezzamento del percorso svolto nel precedente mandato amministrativo a cui vogliamo dare assoluta continuità. Il percorso che ci attende è importante per lo sviluppo e la crescita della nostra città. Come fatto in passato continueremo a lavorare, garantendo il filo diretto con i cittadini e la presenza costante al loro fianco».

Per questo anche i consiglieri non eletti continueranno a condividere il progetto amministrativo della città occupandosi di alcune materie di specifica competenza.

Enrico Segatto seguità il progetto Buon Samaritano e i progetti di sviluppo sostenibile; Dino Marcolongo Proloco, Valorizzazione area Torre delle Castelle, Regione San Bernardo; Gualtiero Canova di Sanità e Fulvio Andreoletti di Sviluppo, cura e valorizzazione della sentieristica e Piste Ciclabili.

«Sarò sindaco di tutti cittadini di Gattinara, mettendomi a servizio per l’intera comunità e attueremo il programma con cui ci siamo presentati, un programma di largo respiro avendo una visione complessiva della città, con la collaborazione di tutti quelli che vorranno collaborare con il Comune che ringrazio fin d’ora, perché: “Uniti si Vince!”», conclude Casazza.