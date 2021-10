La cartomanzia è un'arte divinatoria da non confondere con la magia

Le Arti Divinatorie nel loro insieme sono strumenti che permettono di guidarvi e aiutarvi. Che si tratti di tarocchi, carte, oracoli o simili, l'interesse per essi dovrebbe essere proporzionale all'aiuto che possono offrirci. Chiaramente sono strumenti, indubbiamente un po' misteriosi ma non magici!

Per questo dobbiamo essere consapevoli del reale utilizzo che ci si aspetta da loro prima di procedere a richiedere una consulenza di cartomanzia online.

Cartomanzia sì, ma non magia!

Troppo spesso molte persone pensano che fare un consulto di cartomanzia sia la soluzione miracolosa a tutti i loro problemi. Si aspettano infatti che dalle carte, dai Tarocchi e dall'Oracolo, avranno tutto quello che vogliono, ma non è proprio così. Naturalmente, non c'è bisogno di praticare le Arti Divinatorie per intuire che con questo atteggiamento potranno solo uscire dalla loro consultazione frustrati o sentire di non avere ottenuto le risposte che si aspettavano. Tuttavia, ritornano regolarmente quando si rendono conto che in effetti il ​​messaggio consegnato dalle carte sarebbe stato importante nella loro vita, spesso più importante di quello che stavano cercando al momento della consultazione. Se fossero stati preparati alla possibilità che le carte potessero avere altre cose da dire loro oltre al messaggio tanto atteso, allora avrebbero potuto vivere la loro consultazione con più calma e farne buon uso più rapidamente.

Come avvicinarsi alle Arti Divinatorie?

Supponiamo che al momento di una consulenza si decida di congelare la propria vita, nel suo stato attuale, con i progetti, i desideri, le paure e il modo in cui si pensi di gestire tutto. Da questa osservazione, le carte annunceranno un possibile futuro. La lettura dei Tarocchi o delle carte potranno essere un valido aiuto per scoprire se un progetto sia positivo o contrastato, indicare la giusta direzione e quali risorse si possono utilizzare per farlo funzionare. Più in generale, sarete confortati nella strada da seguire, o sarete avvisati e guidati per ottimizzare le vostre possibilità di raggiungere i vostri obiettivi se i progetti attuali o futuri si rivelano positivi.

Sta poi a voi utilizzare ciò che emergerà dalla consulenza per organizzare la vostra vita nella direzione che fa per voi. Se il messaggio delle carte vi si addice e decidete di non cambiare nulla nei vostri piani, vedrete che ciò che i Tarocchi e le carte vi avevano detto in senso positivo o negativo e giungerete a buon fine. Se, al contrario, sentite che non è questa la direzione in cui volete che vada la vostra vita, usate le indicazioni fornite per offrirvi un altro possibile futuro.