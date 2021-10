La nuova destinazione di Messi: tempo per nuovi sport e scommesse

Il corso regolare del giorno delle Olimpiadi e l’inizio dei maggiori campionati europei hanno innescato una bomba informatica. Il Barcellona ha annunciato che Lionel Messi non rinnoverà il contratto con il club catalano e lascerà il club. E questa transizione, come si suol dire, è contraria al volere dello stesso giocatore. Il che significa che è arrivato il momento per lo sport e scommesse . Il club e il Giocatore hanno concordato tutto, ma il contratto non può entrare in vigore.Il fair play finanziario del Barcellona ha superato ogni segno immaginabile e inimmaginabile. Lo stesso argentino è scioccato e i bookmakers accettano già scommesse sportive su quale sarà il suo nuovo club. Cerchiamo di capire dove continuerà la carriera di Lionel

Il "PSG" sta sull’allerta e vede Messi nel suo futuro

Gli analisti ritengono favorito il "PSG". La quota per il passaggio al club parigino il passaggio al club parigino di Messi è 2.50. I soldi degli sceicchi sono sufficienti e Neymar, Mbappe e Sergio Ramos sono disponibili rendendo il sogno della Champions League e reale. Cos'altro serve? Forse Messi non sarà così interessato a giocare in League 1. Ma il contratto che i parigini possono offrirgli potrebbe risolvere questo problema. E l'insieme dei partner può inclinare l’ago della bilancia verso la Francia. Dicono che le parti sono già entrate in trattativa.

La riunione di Messi e Guardiola meno probabile

A quota 6.00 si può scommettere che Messi si trasferirà al Manchester City.

Sarebbe molto bello: si riformerebbe il nuovo tandem dell'argentino con Pep Guardiola. L'allenatore sa come far ambientare da subito Lionel nella squadra. E l'aspetto stesso della stella in APL sarebbe molto intrigante.

La domanda principale è la stessa il club inglese ci proverà?

Il "City" ha appena sborsato più di € 100 milioni per Jack Greylish, e la squadra sostiene e la squadra sostiene Harry Kane. Lo stipendio in denaro di Messi non può essere sufficiente, perché Lionel lascia il "Barcellona" non di sua spontanea volontà.

Finirà nella MLS?

Con una quota di 12.00, gli esperti hanno valutato la probabilità che Lionel Messi si trasferisca in uno dei club della MLS. Lì potrà guadagnare molto, acquisirà un sacco di contratti pubblicitari e il livello del suo gioco gli permetterà di guadagnare molto bene per qualche altro anno. Ma da un punto di vista sportivo, questo significherà esattamente il tramonto della sua carriera. Leo è d'accordo a iniziare questo viaggio in questo momento dove può ancora dare tanto nella sua carriera? Sicuramente non sarà una scelta facile.

Altri candidati

Per una quota pari a 15.00 si può scommettere sul fatto che Messi si trasferirà all’"Inter". Le voci che portano a questo indizio partono soprattutto dal fatto che l'Argentino ha comprato una casa a Milano. Ma ora l’"Inter" ha enormi problemi finanziari. Ha già lasciato il club Ashraf Hakimi ed è vicina anche la partenza di Romel Lukaku. E Antonio Conte non ha tollerato questa nuova realtà. In queste condizioni, trovare i soldi per il Contratto di Messi sarà un miracolo.

C'è la possibilità che Messi prenda la estrema decisione di tornare al suo club di casa dell «Newells Old Boys». Questa bella storia è valutata con una quota di 19.00. Questa però sarebbe una difficile ma bella storia d’amore tra il giocatore e il club.

"MU", "Juventus", "Chelsea", "Liverpool" — queste opzioni appaiono, sembra solo per fare numero. La quota su uno di questi trasferimenti è superiore a 20.00, e in realtà è improbabile che Leo associ il futuro a queste squadre.

A questo proposito, gli appassionati di sport e scommesse possono scommettere che il giocatore si trasferirà allo Spartak. Sarebbe estremamente interessante. Ma scherzi a parte e necessario prendere in considerazione un'altra opzione interessante e anche più realistica.

Rimanere nel "Barcellona" - realisticamente

Sì, la dichiarazione del club è stata fatta, ma è molto simile a un falso. Gli esperti di sport e scommesse hanno preso in considerazione questa opzione. Tuttavia vanno considerate la pressione sulla Liga e il suo presidente Javier Tebas. Dopo tutto, il Barcellona conferma che ha fatto tutto il possibile per cercare di trattenere Messi, che però non vuole accettare l’accordo. Come sapete, se Messi lascia la Spagna, La Lega perderà molto in termini di attrattiva. Pertanto, è molto probabile che il Barcellona faccia il possibile perché questo non accada. Bene, i bookmakers valutano questa possibilità con una quota di 3.00 e accettano attivamente le scommesse su questo mercato.

Continueremo a seguire lo sviluppo della storia aspettando vari aggiornamenti.