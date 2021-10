Blackout dei social

Qualcuno ipotizza per il maltempo, ma in realtà il problema riguarda non solo il vercellese, ma gran parte d'Italia e anche alcuni stati esteri. Da ormai da qualche ora i social sono bloccati. Su Facebook alla prima ricerca compare la rotella per aggiornare che però non smette mai di girare, su Instagram compare la scritta <impossibile aggiornare il feed> e in Whatsapp compare una specie di orologio che indica che il sms non parte e non arriva.

L'unico a funzionare è twitter dove commenti, ipotesi e critiche si stanno rincorrendo senza sosta.