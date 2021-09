"Uniti si vince. Baglione per la Vittoria" presenta i suoi candidati

Presentazione ufficiale, questa sera, venerdì 10 settembre alle 21, per la candidata sindaco e i condidati consiglieri della lista "Uniti si vince. Baglione per la Vittoria”, in corsa alle elezioni comunali di Gattinara del prossimo 3 e 4 ottobre.

L'appuntamento è alle 21 nel salone del ristorante “il Vigneto”: i posti sono limitati nel rispetto della normativa Covid e occorrerà il Green Pass per accedere al salone. «Ci sarà comunque anche la possibilità di assistere alla serata liberamente nel giardino esterno e tramite la diretta Facebook», assicurano i promotori dell'incontro.

La lista che si pone nel segno della continuità con i 10 anni di amministrazione Baglione (lo stesso sindaco uscente è candidato come consigliere, ndr) si pone come obiettivo primario quello di «costruire il miglior futuro possibile nella nostra città. Per questo ci impegneremo con tutte le nostre forze, insieme. Non vediamo l’ora di cominciare questa nuova avventura».

A fianco di Maria Vittoria Casazza, 70 anni, commerciante in pensione con due mandati di esperienza come consigliere comunale, ci sono molti volti noti dell'amministrazione cittadina e alcuni nuovi ingressi. A comporre la lista sono: Daniele Baglione, Fulvio Andreoletti, Luca Caligaris, Gualtiero Canova, Denis Cazzadore, Barbara Fanetti, Dino Marcolongo, Elisa Roggia, Enrico Segatto, Elisa Tosone, Gianluca Valeri, Maria Grazia Zaffalon.

Contatti diretti: https://www.danielebaglione.it/elezioni-2021/