Viaggiare con bambini negli Stati Uniti: cosa c’è da sapere

I viaggi iniziano nuovamente ad essere oggetto di attenzione, e nella speranza di una sempre maggiore libertà e un abbassamento dei dati epidemiologici legati al Covid, si guardano con rinnovato interesse anche mete estere. Gli Stati Uniti risultano essere in questo contesto una meta molto ambita, anche dalle famiglie. Se però per gli adulti ciò che serve risulta più chiaro, potrebbero esserci dubbi per quanto riguarda i bambini.

Per chi non viaggia negli Stati Uniti per lavoro o con lo scopo di emigrare nel Paese, e il soggiorno è a scopo turistico con durata inferiore a 90 giorni, è possibile aderire al Programma di Esenzione dal Visto USA, richiedendo così un’autorizzazione ESTA. Questa è necessaria anche nel caso in cui sia previsto il solo transito negli Stati Uniti. Il permesso ESTA è un permesso semplificato rispetto alla VISA, e infatti anche i tempi per ottenerlo sono decisamente più brevi.

Ciò che in molti si domandano è se sia necessario il permesso ESTA per bambini , e nel caso come ottenerlo e in quanto tempo. Se si aderisce al Visa Waiver Program, richiedere un permesso ESTA è una delle prime cose da fare.

Come richiedere un permesso ESTA per bambini

La prima notizia positiva è che la richiesta del permesso ESTA (la cui sigla sta per Electronic System for Travel Authorization) si può fare comodamente attraverso internet. Per poter procedere, è necessario che il passaporto del minore abbia durata di almeno 6 mesi. Il genitore deve compilare uno specifico modulo online e inoltrarlo una volta concluso, così che la domanda possa venir valutata dai consulenti che comunicheranno via e-mail nel caso in cui ci fossero ulteriori informazioni da inserire o verificare.

Tra le informazioni richieste all’interno del modulo ci sono per esempio il comune di residenza, i dati del passaporto, l’itinerario previsto e contatti per eventuali emergenze. Inoltre deve essere dichiarato che chi fa richiesta del permesso ESTA ha un tipo di relazione genitoriale o di tutoraggio nei confronti del bambino. Vi sono poi termini e condizioni da accettare in quanto genitore o tutore del minore per il quale si richiede il permesso ESTA.

Minori che viaggiano negli Stati Uniti: da che età è possibile

Per quanto concerne l’età del minore, non è previsto un limite minimo, questo significa che è possibile portare i propri figli anche di età inferiore ai 2 anni. Vi è però una clausola che prevede che i minori non possano viaggiare negli Stati Uniti da soli se hanno meno di 14 anni d’età. In questo caso, è necessaria la presenza di un genitore o tutore che accompagni il minore, e che disponga di una specifica dichiarazione di accompagnamento , richiedibile online sul sito della Polizia di Stato e la quale deve essere, una volta compilata, presentata in Questura.

Nel caso in cui un genitore si limiti ad accompagnare il proprio figlio durante il viaggio verso gli Stati Uniti, dovrà richiedere comunque un permesso ESTA anche per sé.

Come muoversi se i genitori sono separati

Una nota importante da sottolineare riguarda il fatto che il consenso per l’espatrio del minore debba essere confermato da entrambi i genitori, così come per lo stesso rilascio del passaporto è necessaria l’approvazione di ambe le figure genitoriali (o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale).

Un dubbio che può sorgere, a questo punto, riguarda le coppie separate o divorziate. In quei casi in cui un genitore desideri far viaggiare il proprio figlio minore negli Stati Uniti senza il consenso dell’altro genitore, è possibile fare ricorso a un giudice per la tutela dei minori. In questo caso, infatti, potrà essere concessa eventualmente una speciale ordinanza per il rilascio dei documenti necessari al viaggio. Inoltre, se un genitore si pone come contrario al viaggio del proprio figlio, è chiamato a esprimere le sue motivazioni in maniera chiara e congrua.

Ad ogni modo, per ogni viaggio che prevede l’espatrio di un figlio minore negli Stati Uniti con un solo genitore, è necessario che quest’ultimo fornisca tutti i dati relativi al viaggio programmato all’altro genitore.

Ultime informazioni utili

Un’autorizzazione ESTA è da richiedere con almeno 72 ore di anticipo rispetto alla data prevista per il viaggio negli Stati Uniti. Questo significa che le tempistiche non sono molto lunghe, ma è comunque necessario agire per tempo. Dal momento dell’approvazione del permesso ESTA questo è valido per 2 anni. Inoltre, dal momento in cui avviene l’ingresso negli Stati Uniti, la permanenza massima con un permesso ESTA è pari a 90 giorni.

Nel momento in cui si inoltra la domanda per un permesso ESTA viene richiesto il pagamento di una tassa di registrazione, vincolo attivo dall’8 settembre 2010.

Non è richiesta alcuna stampa del permesso ESTA nel momento in cui ci si reca negli Stati Uniti, questo perché al momento dell’arrivo gli addetti doganali hanno già tutti i dati necessari in formato elettronico, e provvederanno alla richiesta di compilazione di una speciale dichiarazione doganale.