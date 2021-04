Incontri online oppure offline: cosa è meglio per te?

Chi è in cerca dell’amore non ha mai avuto così tanta scelta: applicazioni, siti, social media, eventi e locali per single, appuntamenti al buio… Con tutte queste opzioni, viene quasi il mal di testa. Senza dubbio, la domanda principale per i single è: meglio fare incontri online oppure offline? Non c’è una risposta valida per tutti e tanto dipende dalle tue priorità, dal tuo stile di vita e dal tuo carattere.

La ragione principale di chi scegli servizi di incontri online è la mancanza di tempo. In rete, bastano pochi click per entrare in contatto con moltissime persone che altrimenti non avresti occasione di incontrare. Che si tratti di piattaforme create appositamente per incontri, come Soloavventure , o degli onnipresenti social media, internet fa risparmiare tempo a chi voglia trovare l’amore ma abbia una vita impegnata.

I limiti degli incontri online

D’altra parte, non sempre una compatibilità sulla carta si riflette poi in una vera affinità nella vita reale. Per questo, molti preferiscono ancora fare incontri di persona per capire se chi si ha davanti è un potenziale partner. Tanti, ad esempio, tengono d’occhio le attività per il tempo libero nella propria zona e partecipano agli eventi locali nella speranza di incontrare qualcuno di affascinante. Conoscersi da dietro a uno schermo, spesso, non è comparabile con la scintilla che scocca scambiandosi un primo sguardo. Tanto dipende, qui, dalla personalità. Se la sicurezza in te stesso non ti manca e ti piace socializzare con persone diverse, allora conoscere una nuova fiamma offline potrebbe fare al caso tuo.

Per i più timidi, le attività organizzate per single aiutano a rompere il ghiaccio. Può essere comunque difficile fare colpo se trovare argomenti di conversazione non è il tuo forte. In questo caso, iniziare la conoscenza scambiando messaggi online ti metterà probabilmente più a tuo agio.

Troppe opzioni non sono sempre un vantaggio

Soprattutto se la tua cerchia di conoscenze è ridotta, la rete ti connette con un gran numero di persone nuove in modo semplicissimo. La grande possibilità di scelta, infatti, è spesso annoverata tra i vantaggi delle conoscenze online. C’è però anche l’altra faccia della medaglia: avere troppe opzioni a disposizione, infatti, a volte ha un effetto paralizzante. Tanto più se ti trovi davanti a una scelta importante, come quella che riguarda un futuro partner.

In conclusione, incontri online e offline hanno entrambi pro e contro, sta a te capire qual è l’opzione più adatta alle tue circostanze. Hai una vita impegnatissima con poco tempo libero a disposizione? Internet ti dà una mano. Sei una persona esuberante che adora attaccare bottone con tutti? Allora fare incontri di persona fa al caso tuo. La timidezza ti blocca e non sai come iniziare una conversazione? Essere dietro a uno schermo può donarti un maggiore senso di sicurezza.

La ricerca dell’amore è un processo entusiasmante e che al tempo stesso può fare paura. Non esitare, quindi, a sfruttare a tuo vantaggio tutte le opzioni a disposizione, online e offline, per decidere con quali ti trovi meglio.