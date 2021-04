Biella, tragedia in stazione: accusa un malore e muore

Non c'è stato nulla da fare per l'uomo che nel pomeriggio di oggi, 9 aprile, ha accusato un malore mentre si trovava sul treno in arrivo alla Stazione San Paolo di Biella. L'episodio è accaduto per cause da accertare: dai primi riscontri pare che il malcapitato si sia sentito male in viaggio, per poi accasciarsi a terra. Gli operatori sanitari del 118 che lo hanno soccorso hanno tentato il possibile, ma invano: l'uomo, di cui non sono ancora note le generalità, si sarebbe spento poco dopo. Ad intervenire con il 118 anche il medico legale, che ne ha constatato il decesso, e la Polizia.