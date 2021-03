Sesia: pulizia dell'alveo alla Ca d'Assi

In questi giorni sono stati avviati il lavori di pulizia dell’alveo del fiume Sesia che si sono focalizzati nel ramo di Gattinara in località Ca’ d’Assi. Nei prossimi giorni l’intervento si sposterà a nord dell’abitato della città in corrispondenza dell’imbocco del ramo di Gattinara.

Dopo l’alluvione dello scorso ottobre si è reso indispensabile un intervento radicale per la pulizia dell’alveo del fiume per rimuovere sia i depositi di detriti sia per rimuovere la vegetazione che può creare rischi idraulici.

Il progetto prevede interventi all’interno dell’alveo volti al ripristino del corretto deflusso delle acque ed ad una corretta gestione della vegetazione presente.

«Un intervento necessario – commenta il sindaco Daniele Baglione - portato avanti dal Consorzio Baraggia per la mitigazione del rischio idraulico e nella manutenzione del nostro tratto di fiume. Da questo intervento, ci aspettiamo un lavoro efficace sia per il regolare deflusso delle acque sia per le finalità irrigue dei campi».