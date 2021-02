Allarme truffe a Gattinara: «Strane telefonate alle persone anziane»

Tentativi di truffa, a Gattinara: nel mirino, ancora una volta, le persone anziane, più spesso sole e dunque maggiormente vulnerabili.

A dare l'allarme è il sindaco di Gattinara, Daniele Baglione. «Mi hanno appena segnalato - precisa sui social - che alcuni anziani sono stati contattati al telefono da presunti operatori sanitari per fissare appuntamenti in casa per effettuare test covid o visite domiciliari. Mi raccomando, non aprite mai la porta agli sconosciuti. Nel dubbio, segnalate immediatamente alle forze dell’ordine la telefonata o la presenza di sconosciuti che vogliono entrare in casa».

Il sindaco di Gattinara rivolge poi una raccomandazione particolare a chi ha persone anziane: «Non stancatevi di fare questa raccomandazione - sollecita il sindaco - I malintenzionati sono tanti e una telefonata di verifica, lasciando lo sconosciuto fuori dalla porta, non costa nulla».