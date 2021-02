Ambulatorio di Scopa: i sindaci valsesiani a fianco dei residenti

«In veste di rappresentante dei sindaci valsesiani nella Conferenza dei Sindaci dell'Asl ho chiesto immediate spiegazioni sul mancato servizio di ambulatorio del Comune di Scopa, dove il medico non si presenta da luglio dello scorso anno a fronte di un servizio che veniva garantito nei mesi precedenti, con cadenza bisettimanale, per una comunità che comprende anche i Comuni limitrofi di Carcoforo, Alto Sermenza, Boccioleto, Rossa, Balmuccia, Scopello, Pila, Piode e Rassa». Francesco Pietrasanta, sindaco di Quarona, interviene sulla vicenda segnalata dal collega di Scopa - che ha avviato anche una petizione - e del consigliere regionale Angelo Dago, che ha presentato un'interrogazione a Palazzo Lascaris.

Il sindaco di Quarona solleverà dunque la questione, in sede locale, chiedendo all'Asl un intervento rapido per ovviare al problema e garantire ai cittadini il servizio dovuto. «Soprattutto in un momento difficile come quello della pandemia - aggiunge Pietrasanta - nel quale si chiede ai cittadini di limitare gli spostamenti e non affollare gli ospedali, ho chiesto un potenziamento della struttura e dell’operatività, inserendo anche un infermiere e un sistema di telemedicina, che possa agevolare l’assistenza dei cittadini che si trovano in aree meno popolose e difficili da raggiungere. Il servizio sarà importante per lo sviluppo futuro di tutta l’area. E’ necessario replicare l’ottima soluzione portata avanti da Alagna e dal sindaco Roberto Veggi».