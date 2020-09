Gattinara: scuola rimessa a nuovo e presto anche un'aula... in cortile

Dal 14 settembre, a Gattinara, ripartono anche la scuola primaria e secondaria di 1° grado. Sarà una scuola che dovrà affrontare una nuova sfida, ovvero, quella della sicurezza sanitaria per contrastare l’emergenza causata da Covid-19.

"Nulla è stato lasciato al caso - assicura una nota del Comune - ma con un attento lavoro di squadra tra Comune e dirigenza scolastica, usando il buon senso, è stato pianificato il rientro a scuola, seguendo le regole definite da appositi protocolli e linee guida sia per lo scuolabus, che per la mensa scolastica che per gli accessi a scuola e, ovviamente, per le lezioni".

Un lavoro di squadra, che inevitabilmente, coinvolge Comune, scuola, famiglie, studenti, affinché ciascuno faccia la propria parte per poter garantire la sicurezza.

In questi mesi sono stati effettuati diversi sopralluoghi e il Comune in accordo con la dirigenza scolastica ha fatto la sua parte per assicurare, in sicurezza e in presenza, la ripartenza delle scuole gattinaresi (scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado).

A pochi giorni dal suono della campanella, quindi, le scuole di Gattinara sono pronte ad accogliere nuovamente gli alunni per l’anno scolastico 2020 – 2021, il primo caratterizzato dall’emergenza Covid-19, che il prossimo 14 settembre interesserà, oltre a centinaia di bambini e ragazzi, anche decine di docenti.

Il Comune è stato principalmente impegnato in interventi di edilizia leggera per garantire il distanziamento nelle aule ed evitare assembramenti in entrata-uscita, riqualificazione delle aule, individuazione di uno spazio per la realizzazione di un’aula esterna, intervento questo reso possibile grazie anche a finanziamenti del Programma operativo nazionale (Pon) e dello stesso Ministero dell’Istruzione, interventi che, tuttavia, hanno comportato investimenti importanti da parte dell’Amministrazione comunale.

“Grazie al lavoro di squadra – commenta il sindaco di Gattinara Daniele Baglione -, siamo riusciti a dare una risposta concreta alle nostre scuole creando le condizioni per riaprire il 14 settembre, con le norme di sicurezza previste dalle direttive nazionali, un obiettivo ambizioso e niente affatto scontato. Un gran lavoro nelle nostre scuole per avviare nel migliore dei modi il nuovo anno scolastico! Aule completamente ridipinte e qui va fatto un ringraziamento particolare al nostro dipendente comunale Massimo che ha passato intere settimane a ridipingere tutta la scuola. E poi banchi sistemati e ordinati, complimenti a tutto il personale scolastico per il grande lavoro svolto Nel mentre stiamo realizzando l’aula esterna per fare lezione anche all’aperto!".

Certo, restano inevitabilmente molte incognite: "Ma grazie alla collaborazione di tutti siamo tranquilli perché tutto quello che era possibile e si doveva fare è stato fatto. Uniti si vince!", conclude il sindaco.