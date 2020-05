Statue della Madonna di Lourdes, cosa rappresentano

Perché le statue della Madonna di Lourdes sono tanto richieste

Lourdes è una cittadina pittoresca situata nella Francia sudoccidentale, ai piedi dei Pirenei. È conosciuta per le sue architetture esotiche e belle, le splendide cattedrali e i vicoli. Ci sono molte storie di apparizioni che hanno riempito le strade di Lourdes. Più precisamente, le apparizioni della Vergine Maria a metà del 1800 che apparvero alla contadina Bernadette Soubirous. Da quel momento, Lourdes divenne uno dei luoghi di pellegrinaggio popolari in Francia. A questi luoghi sacri di pellegrinaggio si aggiungono gli splendidi paesaggi caratterizzati dalle alte montagne, verdi vallate, cascate nascoste e laghi. Ne fanno ancora oggi una destinazione turistica popolare.

Molti turisti, dopo aver visitato questi luoghi intensi e dal forte spirito cristiano, acquistano le statue della Madonna di Lourdes che rappresentano l'apparizione miracolosa della Beata Madre a Saint Bernadette, una contadina di 14 anni, a Lourdes, in Francia nel 1858 alla quale si presentò come "L'Immacolata Concezione" e invitando Bernadette a scavare in un punto sottostante dove si trovava perchè da quel punto scorreva l’acqua. Le guarigioni miracolose sono associate all'acqua di questa sorgente.

Dove si trovano le statue della Madonna di Lourdes, i luoghi più suggestivi

Lourdes è una città naturalmente benedetta dalla bellezza paesaggistica. È una delle destinazioni di pellegrinaggio popolari in Francia con un numero enorme di cattedrali e chiese e una ricca storia religiosa. Le architetture iconiche e gli incredibili paesaggi rendono Lourdes una destinazione di viaggio unica ma popolare. Il Santuario di Nostra Signora di Lourdes è una zona verdeggiante che circonda il santuario cattolico nella città di Lourdes. È una delle destinazioni di pellegrinaggio più importanti e popolari della città ed è conosciuta per le miracolose acque curative. È gestito dalla Chiesa cattolica romana. La storia del luogo risiede nel fatto che nel 1858 una ragazza di 14 anni di nome Bernadette Soubirous ha assistito all’apparizione della Vergine Maria che si presentò come Immacolata Concezione. La grotta è un punto caldo per i pellegrini che vengono a fare un tuffo nella piscina ghiacciata o accendono una candela.

La Grotta di Massabielle è il sito più sacro situato nel Santuario di Nostra Signora di Lourdes ed è noto per le grotte delle apparizioni. Secondo la storia, la Vergine Maria indicò la sorgente nella grotta e ordinò a Bernadette di bere acqua da essa. La fede e la fiducia di milioni di persone li portano qui ogni anno. È un luogo tranquillo e silenzioso con un'atmosfera straordinaria, un ambiente tranquillo.

Il messaggio racchiuso nella statue della Madonna di Lourdes

Lourdes è un sito significativo in cui i cattolici possono entrano in contatto intimamente con la propria fede attraverso il pellegrinaggio. La ragione per cui la Madonna di Lourdes è significativa è dovuta alla storia e al significato che sta dietro a Lourdes. Le apparizioni, i miracoli e le guarigioni applicate da Maria Immacolata sono ciò che definisce questo spettacolo come un luogo significativo.

Pertanto, ciò che rende la Madonna di Lourdes così significativa è la relazione tra il sito e Maria. Oggi i cattolici approfondiscono la loro fede attraverso Maria, che è apparsa vicino al sito nel 1858. Bernadette Soubirous, 14 anni, ha dovuto affrontare 18 apparizioni Maria - identificandosi appunto come Immacolata Concezione - ha dato a Bernadette un messaggio per tutti "Prega e fai penitenza per la conversione del mondo".

Per quattro anni, la chiesa ha indagato sulle affermazioni di Bernadette che approvavano la devozione a Lourdes e ai suoi insegnamenti cattolici.