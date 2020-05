Le chiavi del successo dell'e-commerce nel 2020

L'analisi della concorrenza è il punto di partenza per chiunque abbia intenzione di creare un nuovo business o ottimizzare le attività aziendali già esistenti. Gli imprenditori senza la giusta esperienza e visione degli affari tendono a fermarsi al monitoraggio delle proprie attività online, tuttavia questo potrebbe non bastare. È fondamentale, infatti, capire cosa stanno facendo i propri competitors, quali sono le loro strategie di vendita, come approcciano i clienti potenziali e tanto altro ancora. Ma in che modo effettuare un analisi dei competitor efficace? E quali sono gli strumenti più utili per capire come muoversi sul mercato? Ma, soprattutto, quanto è importante restare sempre aggiornati e valutare le scelte future in relazione alle mutate condizioni di vita? Scopriamolo insieme!

Essere sempre al passo coi tempi

Essere costantemente aggiornati circa le scelte e le strategie dei propri competitors consente di usufruire di un grande vantaggio competitivo. L'analisi della concorrenza, infatti, può aiutare a: sviluppare una strategia di marketing efficace, individuare nuove opportunità di vendita, conoscere i punti deboli delle aziende concorrenti, indirizzare meglio le proprie strategie sulla base di dati reali e vantaggi competitivi concreti. Le attività di analisi consentono di individuare rischi e opportunità legati a tantissime iniziative diverse, tra cui il lancio di un nuovo prodotto sul mercato: prima di arrischiarsi e puntare tutto su un articolo, infatti, conviene sapere se la stessa scelta ha premiato o meno i propri competitors e in che modo questi ultimi hanno deciso di pubblicizzare quell'articolo.

Disporre di queste informazioni può rendere molto più semplice e redditizio il proprio lavoro, ma soprattutto consente di investire soltanto laddove conviene davvero. Svolgendo regolarmente tali attività, sarà molto facile scoprire quanto possa rivelarsi importante e redditizio restare sempre al passo coi tempi. Se uno o più concorrenti hanno deciso di penetrare una nuova nicchia di mercato, sarà il caso di chiedersi perché lo stanno facendo e quali sono i frutti di tale scommessa.

Del resto, l'innovazione è quasi sempre apprezzata dai clienti, a patto che le nuove proposte risultino aderenti alle rinnovate esigenze del pubblico. È impossibile pensare di far breccia nel cuore dei clienti senza offrir loro contenuti ed offerte aderenti alle mutate necessità. E mai più che adesso è diventato importante assecondare le richieste di un pubblico che ha dovuto e continua ad avere a che fare con un'emergenza sanitaria di tale portata. Ma in che modo un e-commerce può rispondere a tali esigenze?

Il successo dell'e-commerce in tempi di emergenza sanitaria

La recente emergenza sanitaria ha contributo ad accelerare la trasformazione dei modelli di consumo , dando ulteriore sprint al commercio online e agli e-commerce. Le statistiche suggeriscono un aumento totale degli acquirenti a livello globale che supera il 100%. Le misure di lockdown attuate dal governo italiano e da quelli esteri hanno indotto i consumatori, compresi quelli più restii all'innovazione, ad affidarsi ai servizi di commercio elettronico anche per la spesa quotidiana. Gli aumenti più rilevanti sono quelli fatti registrare dal settore del food e del beverage, che in alcuni casi hanno superato il 300% delle vendite pre covid-19. Ma anche i dispositivi elettronici, gli attrezzi per tenersi in forma (considerata la chiusura di tutti i centri fitness) e i libri, sia digitali che cartacei, hanno fatto registrare buoni incrementi. E il merito di alcuni imprenditori attivi nel commercio online è stato proprio quello di adeguarsi prontamente alle rinnovate esigenze della popolazione.





Chi gestiva un negozio di prodotti beauty ha inserito nel proprio catalogo integratori e strumenti per la ginnastica indoor, mentre coloro che possedevano shop dedicati alle nuove tecnologie hanno aggiunto promozioni ad hoc su ebook e kindle. In ogni caso, l'e-commerce può davvero rappresentare uno strumento importante per accelerare la exit strategy e trainare i consumi in un periodo in cui il distanziamento sociale obbliga a trascorrere più tempo in casa e a limitare le uscite. E anche nel post-emergenza non sarà facile tornare ad acquistare così come eravamo abituati a fare. È facile immaginare una centralità sempre più spiccata dell'e-commerce nella vita quotidiana. Proprio questo è il motivo principale per cui sarà necessario combinare gli shop online con la spesa nei negozi fisici. In questa prospettiva, ciascun commerciante sarà costretto a sviluppare rapidamente servizi in grado di rendere fluida l'esperienza di acquisto anche in Rete.





E mai come in questo periodo, effettuare l'analisi dei competitors risulta fondamentale, in modo da scoprire per tempo le decisioni assunte da ciascun imprenditore ed evitare di rimanere indietro. Siamo di fronte a un'autentica rivoluzione del commercio ed ogni passo falso potrebbe rivelarsi fatale. Al contrario, scelte lungimiranti possono decretare il successo di qualsiasi commerciante!