Rendite immobiliari a Vercelli: meglio l'affitto classico o quello breve?

Chi possiede un immobile a Vercelli, oggi, si trova davanti a una domanda che non può più rimandare. Il mattone resta sicuramente una delle forme di investimento più diffuse in Italia, ma la vera partita si si gioca su come far fruttare la casa o l'appartamento, che magari sono rimasti vuoti dopo un trasferimento o un cambio di vita. Da una parte c'è l'affitto tradizionale, con i suoi canoni fissi; dall'altra gli affitti brevi, un fenomeno che negli ultimi anni ha modificato molte situazioni anche nelle città di provincia.

Vercelli ha un centro storico compatto, è una città vicina a Milano e Torino e il flusso turistico legato al territorio è in crescita. Capire quale strada convenga di più, con i numeri alla mano, è diventato fondamentale per chi possiede un immobile e vuole sfruttare l’opportunità degli affitti brevi.

Perché usare un gestionale per affitti brevi

Prima di entrare nel merito dei numeri, è bene aprire una parentesi su un aspetto che molti proprietari sottovalutano. Gestire un affitto breve non vuol dire semplicemente pubblicare un annuncio su Airbnb e aspettare le prenotazioni.

Dietro ogni soggiorno ci sono comunicazioni con gli ospiti, check-in da organizzare, documenti fiscali da emettere, registrazioni obbligatorie da effettuare sui portali della pubblica sicurezza. Un carico di lavoro che, senza gli strumenti giusti, rischia di essere una fonte di stress ogni giorno.

È qui che si vede l’importanza di un gestionale per affitti brevi come DolceBot, pensato per chi vuole automatizzare la gestione dei propri immobili. Grazie alla sincronizzazione multipiattaforma, prezzi e disponibilità su Booking e Airbnb restano sempre aggiornati, mentre Maya, assistente digitale con IA, risponde agli ospiti in più di dieci lingue via WhatsApp e sulle piattaforme di prenotazione.

A questo si aggiungono le integrazioni con le serrature elettroniche, che generano un codice sicuro e unico per ogni prenotazione, e la registrazione automatica degli ospiti nel pieno rispetto della normativa e del GDPR.

Un aspetto particolarmente interessante, per chi sceglie la cedolare secca, riguarda la gestione fiscale: DolceBot si occupa dell'emissione dei documenti obbligatori, calcola l'imposta e la versa per conto del proprietario, applicandola esclusivamente sul costo notte. Il risultato? Un guadagno netto che può superare di oltre il 15% quello che si può ottenere con una gestione manuale.

E in qualsiasi momento, attraverso la piattaforma, è possibile monitorare l'andamento delle prenotazioni e gli incassi. Per un proprietario di immobili a Vercelli che vuole affacciarsi al mondo degli affitti brevi senza perdere le giornate tra messaggi e burocrazia, una soluzione di questo tipo è determinante.

L’affitto tradizionale a Vercelli

L'affitto di lungo periodo ha il vantaggio della prevedibilità. Un contratto 4+4 o a canone concordato assicura un'entrata mensile costante, senza dover gestire il turnover degli ospiti. A Vercelli, per un bilocale in buone condizioni nel centro o in zona semicentrale, i canoni vanno da 350 a 500 euro al mese, a seconda dello stato dell'immobile e della posizione esatta.

Fa presto, un proprietario, a calcolare il rendimento lordo annuo: su un immobile dal valore di 80.000 euro, con un affitto di 450 euro mensili, si arriva a circa il 6,7%. Un dato interessante, soprattutto se confrontato con i rendimenti di molte città più grandi, dove i prezzi di acquisto sono saliti al punto da comprimere le percentuali.

Rendimenti più alti con gli affitti brevi

Dall'altro lato, gli affitti brevi offrono margini superiori, a patto di saperli gestire. Lo stesso bilocale che a canone lungo rende 450 euro al mese può generare, con una buona gestione e un tasso di occupazione intorno al 65-70%, tra i 700 e i 900 euro mensili lordi. In periodi particolari, come durante le fiere o i fine settimana di primavera, le tariffe possono salire di molto. Il rendimento lordo, in questo scenario, può raggiungere e superare il 10-12% annuo.

Naturalmente, c’è anche il fattore stagionalità. A Vercelli i flussi turistici esistono, ma sono legati a periodi specifici e a un turismo lento e culturale. Nei mesi invernali, i tassi di occupazione possono scendere in modo marcato e il proprietario deve essere pronto ad adeguare le tariffe o a valutare formule miste, come un affitto breve nei mesi caldi e a medio termine nei mesi freddi.











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