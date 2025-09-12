 / Economia

Economia | 12 settembre 2025, 08:15

Giacomini, tra tradizione e innovazione: una festa per la comunità e un futuro a idrogeno

Sabato 6 settembre, la prima edizione di "Giacomini Team Up!" ha unito oltre 500 persone, tra dipendenti, famiglie e collaboratori, in una giornata di sport e convivialità.

Maria Adua Filzoli

Maria Adua Filzoli

Sabato 6 settembre, la prima edizione di "Giacomini Team Up!" ha unito oltre 500 persone, tra dipendenti, famiglie e collaboratori, in una giornata di sport e convivialità. L'evento, tenutosi a San Maurizio d’Opaglio, ha rappresentato un'occasione per onorare la memoria del fondatore Alberto Giacomini e dei colleghi scomparsi, rafforzando il legame tra l'azienda e la sua gente.

Maria Adua Filzoli

La visione di Maria Adua Filzoli e il passaggio generazionale

Maria Adua Filzoli, vedova del fondatore e accomandataria dell'azienda, ha rivolto un messaggio commosso, definendo i dipendenti la sua "vera famiglia". Ha sottolineato come la forza dell'azienda risieda nella sua gente e ha confermato il passaggio della guida al figlio Andrea Giacomini, indicato dal padre come suo successore. L'acquisto di 400.000 mq di area industriale a Pogno e l'impegno verso i prossimi 70 anni testimoniano la solida continuità aziendale.

Paolo Arrigoni, Mariama Samake Giacomini, Maria Adua Filzoli, Andrea Giacomini, Matteo Marnati

L'idrogeno: il futuro dell'azienda

Sotto la guida di Andrea, Giacomini si sta affermando come leader nel settore dell'idrogeno. Tra gli eventi più eclatanti spiccano:

Innovazione tecnologica: La presentazione del generatore di calore a idrogeno "HYDROGEM" alla Fiera di Francoforte.

Riconoscimenti e partnership: La partecipazione alla conferenza mondiale dell'ONU a New York per la costruzione di villaggi in Africa e il premio agli Italian Hydrogen Technology Awards come migliore azienda per l'innovazione.

Progetti strategici: Il coinvolgimento nel progetto SAVES per l'utilizzo dell'idrogeno negli aeroporti italiani e la collaborazione con SEA Aeroporti di Milano, ENI ed Edison.

Eventi di rilievo: L'organizzazione dell'evento "Hydrogen Innovation – Ecosistemi a Idrogeno", che ha dimostrato per la prima volta al mondo l'ecosistema dell'idrogeno nel trasporto lacuale e stradale. L'Hotel San Rocco di Orta San Giulio, alimentato a idrogeno dal 2009, ha fatto da splendida cornice.

Espansione internazionale: La presentazione a Houston del progetto per il primo immobile a emissioni zero negli Stati Uniti.

Professor Francesco Corvaro, inviato speciale per il cambiamento climatico del governo italiano

Un futuro di successi e anniversari

Mentre l'azienda si prepara a celebrare i suoi 75 anni, il costante impegno di Andrea Giacomini nella ricerca di finanziamenti a fondo perduto e il focus su bandi PNRR da 1,38 miliardi di euro per l'efficienza energetica del patrimonio pubblico dimostrano una visione strategica lungimirante. La Giacomini conferma così le sue radici nel territorio e la sua leadership nell'innovazione, valori che continueranno a guidarla.

Festa 6 settembre

Festa 6 settembre

Festa 6 settembre

Festa 6 settembre

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana

Paolo Arrigoni, Mariama Samake Giacomini, Maria Adua Filzoli, Andrea Giacomini, Matteo Marnati

Paolo Arrigoni, Mariama Samake Giacomini, Maria Adua Filzoli, Andrea Giacomini, Matteo Marnati

Paolo Arrigoni, Presidente GSE e Ministro Ambiente Gilberto Pichetto Fratin

Paolo Arrigoni, Presidente GSE e Ministro Ambiente Gilberto Pichetto Fratin

Professor Francesco Corvaro, inviato speciale per il cambiamento climatico del governo italiano

Professor Francesco Corvaro, inviato speciale per il cambiamento climatico del governo italiano

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore