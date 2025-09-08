6 rischi online da spiegare ai figli

I bambini di oggi cresceranno in un mondo che, per molti aspetti, sarà molto diverso da quello vissuto dai loro genitori.

Le differenze più importanti riguardano internet e il modo in cui i bambini lo vivono e interagiscono con esso.

Se vuoi che i tuoi figli prosperino nell’era digitale e sviluppino un rapporto sano con le tecnologie che li circondano, vale la pena affrontare i rischi in maniera adeguata alla loro età.

Ma di quali rischi stiamo parlando esattamente? Ecco i sei principali.

Phishing e truffe deepfake

Gli attacchi di phishing sono un grosso problema, con milioni di individui e migliaia di aziende presi di mira ogni anno. La cattiva notizia è che questi attacchi stanno diventando sempre più sofisticati grazie al potere emergente dell’IA. I bambini dovrebbero essere educati a mantenere uno scetticismo sano verso ogni comunicazione ricevuta online. Persino i contenuti video non possono più essere considerati del tutto affidabili!

Download di malware e “Malware-as-a-Service”

Negli ultimi anni i download di malware sono esplosi. Allegati e estensioni del browser apparentemente innocue possono scaricare programmi dannosi, capaci di registrare i tasti digitati, criptare i dischi di archiviazione e rubare dati sensibili.

Rischi per la privacy dovuti alla condivisione eccessiva sui social media

Tutto ciò che un bambino condivide sui social media entra nel dominio pubblico. Se condivide troppe informazioni, rischia di essere preso di mira da malintenzionati anche nel mondo reale. A volte questa condivisione avviene inconsapevolmente. Pensa, ad esempio, alle app per la corsa come Strava, che potrebbero rivelare – anche solo in parte – il luogo in cui una persona vive.

Uso non sicuro del Wi-Fi pubblico e delle reti non protette

Il Wi-Fi pubblico offre un modo comodo per connettersi a internet senza dover dipendere da una ricezione mobile incerta. Tuttavia, non è sempre sicuro. Il software giusto per un VPN, Virtual Private Network può aiutare a proteggersi. È importante che i ragazzi sappiano come funzionano questi programmi e come possono essere installati.

Predatori online e furto di identità

Molti genitori sono preoccupati che i propri figli possano essere presi di mira da predatori online. Queste persone possono fingersi altri bambini o influencer per convincere un utente a rivelare informazioni sensibili. In alcuni casi, possono arrivare a manipolare o ricattare. Assicurati che i tuoi figli si sentano a proprio agio a parlarti di qualsiasi cosa abbiano visto online.

Acquisti in-app e costi nascosti

Molte applicazioni offrono la possibilità di acquistare servizi o prodotti – inclusi quelli digitali. In molti casi, è possibile spendere somme ingenti in pochi secondi. Per questo è una buona idea sfruttare al massimo i controlli parentali messi a disposizione!



















