Risò, conto alla rovescia: come accedere al Village

Conto alla rovescia per l'avvio del Festival internazionale del Riso, che accenderà i riflettori su Vercelli e il suo prodotto principe. Oltre alla macchina operativa, al lavoro per l'allestimento del Village di piazza Antico Ospedale, sono al lavoro anche i tavoli di si occupano della sicurezza dell'evento. Una nota degli organizzatori precisa che «L'ingresso a Risò – Festival Internazionale del Riso è libero e gratuito. Tutti i visitatori avranno la possibilità di accedere al Village. In accordo con la Prefettura, per ragioni di sicurezza pubblica, il numero massimo di presenze consentite nel Village è fissato a 2.500 persone all'ora, dalle 10 alle 21. Per una migliore organizzazione dei flussi, è consigliata la registrazione online: i visitatori che avranno effettuato la prenotazione potranno garantirsi l'accesso diretto nella fascia oraria indicata, avendo priorità anche qualora il numero massimo fosse già stato raggiunto».

Il Village aprirà al pubblico già prima del taglio del nastro, che si terrà sul Sagrato della Basilica di Sant'Andrea: sarà così possibile visitare le mostre – tra cui quella a cura del Museo Nazionale del Cinema – acquistare prodotti a base di riso o derivati e scoprire gli spazi dedicati alla filiera. Coloro che desiderano assistere alla cerimonia inaugurale potranno farlo e, successivamente, accedere al Village.

È inoltre previsto un accesso dedicato per le persone con disabilità, dall'ingresso dell'Università. Le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale https://festivaldelriso.it/

Intanto, dalla giornata di giovedì, è stato revocato il divieto di sosta temporaneo istituito nella zona di via Viotti per consentire le manovre ai mezzi in ingresso in piazza Antico Ospedale: tornano disponibili, dunque, i posti auto in precedenza interdetti.