Controlli elettronici nel settore Ho.Re.Ca: perché sono importanti?

I controlli elettronici sono sistemi progettati per regolare e automatizzare il funzionamento di varie apparecchiature, sfruttando tecnologie digitali e sensori intelligenti. Questi strumenti monitorano in tempo reale diverse grandezze fisiche, come temperatura, pressione o livello, e intervengono per mantenerle entro valori prestabiliti. Tali dispositivi rivestono un ruolo sempre più importante in diversi settori, in particolare nella ristorazione, dove contribuiscono a garantire precisione, affidabilità ed efficienza. Grazie ad essi, infatti, è possibile automatizzare molte operazioni che un tempo richiedevano l’intervento manuale, riducendo così il margine d’errore e ottimizzando i tempi di lavoro. Per acquistare i controlli elettronici, è possibile rivolgersi a produttori specializzati come www.gicarsrl.com. Vediamo quali sono gli ambiti di impiego di tali dispositivi.

Macchine da caffè

Nel settore della ristorazione, uno degli strumenti più complessi e ricchi di componenti elettronici è senza dubbio la macchina da caffè professionale. Questo dispositivo integra numerosi sistemi di controllo che ne ottimizzano il funzionamento e l’efficienza. Tra questi c’è il controllo per la lancia vapore, un sistema che gestisce il riscaldamento dei liquidi tramite la lancia vapore, consentendo la preparazione di bevande calde come cappuccini e tè. Altro elemento fondamentale è la scheda automatica per caffè espresso, che regola il processo di erogazione del caffè, garantendo dosi precise. Anche il controllo per macinino è essenziale: si tratta di un dispositivo elettronico che gestisce il funzionamento temporizzato dei macinacaffè, assicurando che la dose di caffè sia sempre corretta e costante. Infine, molte macchine moderne includono il controllo dell’illuminazione LED RGB, un sistema elettronico che gestisce le luci decorative o funzionali tramite strisce LED multicolore, migliorando l’estetica dell’apparecchiatura. L’integrazione di questi sistemi rende le macchine da caffè più efficienti e precise.

Cottura professionale

Un altro settore che richiede soluzioni tecnologicamente avanzate è quello della cottura professionale, in particolare nelle cucine industriali, nella gastronomia e nella pasticceria. In questi ambiti, è fondamentale garantire precisione, affidabilità e ripetibilità nei processi di cottura, e per questo motivo vengono impiegati sistemi elettronici sempre più evoluti. Alcuni esempi sono il sistema elettronico per la gestione dei forni professionali, progettato per regolare con precisione temperature, tempi di cottura, ventilazione e livelli di umidità, e il sistema elettronico per la gestione delle macchine per la cottura della pasta precotta, impiegato soprattutto nel settore della ristorazione collettiva o nei laboratori artigianali.

Spillatura delle bevande

Nell’ambito della spillatura di vino, succhi e altre bevande, sono sempre più richiesti erogatori elettronici in grado di garantire precisione, praticità e controllo. Questi dispositivi possono essere dotati di interfaccia touch screen o di comandi più tradizionali, a seconda delle esigenze. Oltre alla semplice erogazione, integrano funzionalità avanzate che li rendono particolarmente adatti all’uso professionale, come la gestione delle consumazioni, che consente di monitorare in tempo reale la quantità di prodotto erogato, e un menù di programmazione, utile per configurare le varie modalità operative. Inoltre, questi sistemi permettono il controllo delle sonde di livello all’interno del carbonatore, assicurando un’erogazione continua.

Pasticceria e gelateria

Anche negli ambiti della pasticceria e gelateria si utilizzano controlli elettronici, indispensabili per gestire la produzione di ghiaccio e mantenere temperature costanti in frigoriferi, tavoli e vetrine refrigerate, assicurando così una conservazione ottimale ed una qualità sempre elevata dei prodotti, nel pieno rispetto degli standard igienico-sanitari.













