TamTam: tre incontri su teatro e musica nella storia

TAMTAM propone tre incontri su teatro e musica nella storia: Anna Jacassi, Mario Sgotto e allievi attori del corso “Cantieri teatrali 2024/25” racconteranno viaggi fra i paesaggi sonori e teatrali, per chi non c’è mai stato o ha deboli ricordi, attraverso aneddoti, personaggi, curiosità che hanno animato la cultura delle nostre terre nel tempo. Figure sorprendenti e scorci inaspettati ci faranno rivivere contesti storici in cui musica e spettacolo si inserivano, incrociandosi, tra le pieghe del tempo e dei luoghi che ci appartengono. Un percorso tra musica e teatro, con parole vive e leggere.

Ogni incontro sarà un momento di scoperta, confronto e condivisione. Al termine di ogni “lezione”, si condividerà un bicchiere alla salute, per festeggiare insieme la cultura che ci unisce.

Martedì 10 giugno 2025 h 18,30

Fra piazze, colline e castelli

Martedì 17 giugno 2025 h 18,30

Danze di corte e di Zanni

Martedì 24 giugno 2025 h 18,30

La fabbrica delle meraviglie – Teatro e spettacolo nell’Ottocento a Vercelli

Sede: Sala TAMTAM – ex monastero di San Pietro martire – Entrate da via Dante, 93 e piazza Antico Ospedale - Vercelli

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Prenotazione consigliata.

Info:

cell. 3473591753

email: tamtamteatro.vercelli@gmail.com

www.tamtamteatro.com

Eventi organizzati con il patrocinio ed il sostegno di Città di Vercelli, con l’adesione del progetto Dedalo, volare sugli anni di ASL VC, e grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.