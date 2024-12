Coldiretti, gemellaggio per la Giornata del Ringraziamento

Trattori che lasciano le campagne e sbarcano in città, centinaia di agricoltori desiderosi di rendere omaggio al raccolto e grandi momenti di convivialità e di preghiera.

Nutritissima la partecipazione per la 74° Festa del Ringraziamento Interprovinciale che si è svolta domenica 1 dicembre a Novara. L’evento ha riguardato le Federazioni di Coldiretti Novara-Vco e Coldiretti Vercelli-Biella in un gemellaggio che ha riscosso grande successo.

Dopo il ritrovo in piazzale Kennedy i 30 trattori hanno raggiunto il centro città parcheggiandosi davanti alla Cattedrale di Santa Maria Assunta in piazza della Repubblica a Novara. Tutti i partecipanti hanno poi preso parte alla messa celebrata da monsignor Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara. Durante la messa gli agricoltori delle diverse zone hanno omaggiato il vescovo donandogli cesti ricchi di prelibatezze del territorio e hanno poi, in chiusura di cerimonia, letto la “Preghiera del Coltivatore”.

Al termine della messa monsignor Brambilla, come di consueto, ha benedetto i trattori presenti. Successivamente, nel chiostro della cattedrale, è stato allestito un buffet con la degustazione dei prodotti tipici del territorio.

«Siamo molto contenti dell’ottima riuscita della Giornata del Ringraziamento – hanno commentato il presidente Roberto Guerrini e il direttore Luciano Salvadori – Come sempre sono stati momenti molto sentiti da parte dei nostri soci che sono molto legati a questa festa: rendere omaggio per il raccolto dell’anno e poter passare momenti conviviali in serenità sono assolutamente le priorità di una giornata come questa».

Alla cerimonia hanno partecipato numerosissime autorità regionali, provinciali e cittadine alle quali Coldiretti Vercelli-Biella porge il più sentito ringraziamento.