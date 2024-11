Biella, massacra di botte 5 persone. Agli agenti: “Mi guardavano male”

Ha massacrato di botte 5 persone diverse, tra cui una guardia giurata dell'ospedale, senza alcun apparente motivo. Alla fine, è stato arrestato dagli agenti di Polizia con l'accusa di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

È quanto sarebbe accaduto nei giorni scorsi a Biella: protagonista dei fatti un uomo di circa 40 anni che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe prima picchiato nella mattinata di lunedì due passanti poi minacciato la titolare del bar della stazione. Uno dei due avrebbe riportato gravi ferite al volto per una prognosi di circa 60 giorni.

Non solo: il giorno prima, lo stesso avrebbe aggredito altre tre persone, in alcune zone della città di Biella, compreso un addetto alla vigilanza del Pronto Soccorso. Una volta giunti alla stazione dei treni, sembra che l'uomo abbia spiegato agli operatori il motivo delle aggressioni: “Mi guardavano male”. In seguito, è avvenuta l'udienza di convalida: insieme a lui, ad assisterlo, l'avvocato Domenico Duso, in sostituzione di una collega di fuori provincia, non presente per motivi logistici.