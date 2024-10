Ampliamento della produzione di maglieria per Peserico

Nel mondo della moda uomo-donna è uno dei brand di alta gamma più conosciuti al mondo, nella maglieria, che rappresenta il 35% dei propri introiti, la curiosità e la simpatia verso i suoi capi aumenta di giorno in giorno. Alla Confezioni Peserico ben consapevoli di questo successo hanno deciso di ampliare la propria produzione e per farlo, con un investimento di 5 milioni di euro, hanno acquisito un nuovo fabbricato e macchinari di ultima generazione in quel di Novi, nel modenese, per un totale di 5 mila mq. che andrà a sostituire il vecchio sito (si fa per dire essendo entrato in funzione poco più di un anno fa) di 2500 mq.

Non solo ma peserico si dedicherà anche e soprattutto alla maglieria integrata, il massimo del settore e con l’occasione assumerà parecchie persone, in particolare giovani desiderosi di entrare nel mondo magico della moda. Peserico ha anche annunciato di aver aperto un nuovo store a Boston e fra tre settimane di sbarcare addirittura in Madison Avenue con 300 mq su due piani, a fianco dei più grandi brand del settore.