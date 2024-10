Sicil.ai: Il Primo Festival sull'Intelligenza Artificiale Arriva in Sicilia

Quest'anno, la Sicilia si posiziona all'avanguardia nell'innovazione tecnologica ospitando il primo festival dedicato interamente all'intelligenza artificiale, Sicil.ai, il 25 e 26 ottobre a Marsala. Organizzato da Tp24 e Rmc 101, con il patrocinio del Comune di Marsala, la Regione Siciliana e il Polo Universitario di Trapani, il festival mira a esplorare e discutere le sfide e le opportunità presentate dall'intelligenza artificiale.

Collaborazione Scientifica con il CSAIA Sicil.ai vanta la collaborazione scientifica del Centro di Studi Avanzati per l'Intelligenza Artificiale (CSAIA), che rappresenta un hub di ricerca e sviluppo all'avanguardia nel campo dell'IA. Il CSAIA contribuirà con la sua expertise scientifica, facilitando incontri tra esperti e panel di discussione che si concentreranno sulle più recenti ricerche e innovazioni nel settore dell'intelligenza artificiale. Questa collaborazione sottolinea l'impegno del festival nell'offrire contenuti di qualità e scientificamente validi, arricchendo l'esperienza dei partecipanti con insight di alto livello.

Programma e Eventi:

"A Scuola di IA" : Incontri con gli studenti per discutere le potenzialità educative dell'IA.

: Incontri con gli studenti per discutere le potenzialità educative dell'IA. Panel su politica e IA : Analisi su come l'IA sta modificando il panorama politico globale.

: Analisi su come l'IA sta modificando il panorama politico globale. "Intelligenza Artificiale e Storytelling": Esplorazione dell'influenza dell'IA nelle arti narrative e visive.

Il Sicil.ai non solo metterà in luce le innovazioni più recenti nel campo dell'intelligenza artificiale, ma offrirà anche un'opportunità per discutere delle implicazioni etiche e delle sfide regolatorie associate all'avanzamento tecnologico.

Per ulteriori informazioni sul festival e per iscriversi agli eventi, visitate il sito ufficiale: www.sicil.ai.