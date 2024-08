Malore in spiaggia: muore musicista di Lino e i Gabbiani

Malore fatale sulla spiaggia di Bellaria Igea Marina. Come riportato su RiminiToday, un uomo di 79 anni, Pasquale De Palma, residente nella provincia di Biella, ha perso la vita dopo essersi accasciato sulla sabbia. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, 28 agosto, di fronte al Mar Adriatico.

In brevissimo tempo, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato per le cure del caso all'ospedale di Rimini. Purtroppo il quadro clinico si è aggravato e non c'è stato più nulla da fare. Nella nostra provincia era molto conosciuto, specialmente per la sua attività: stimato e apprezzato musicista, ha guidato per anni l'Orchestra Lino e i Gabbiani.