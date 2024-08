Abbigliamento professionale per parrucchiere: tutti gli strumenti da considerare

Ogni professione porta con sé il suo abbigliamento specifico e un parrucchiere non è esente da valutazioni di questo genere; il lavoro di un parrucchiere è molto importante non soltanto per il risultato che dovrà portare a termine, ma anche per il rapporto che si genera con il cliente, per cui esistono elementi di complessità non da poco: innanzitutto, ci si mette sempre alla prova prima di ogni taglio e, in secondo luogo, bisognerà stare in piedi la maggior parte del tempo, per cui è importante ricercare una certa comodità che viene assicurata dai capi di abbigliamento che si utilizzano. Ma quali sono?

Grembiule da lavoro

Si inizia con il primo strumento da includere assolutamente, nell’ambito di un abbigliamento professionale per parrucchiere: il grembiule da lavoro. Trattasi di uno strumento importantissimo non soltanto per ottenere una certa cura dal punto di vista estetico, ma anche per restituire una certa compattezza in termini di operato; il grembiule da lavoro, allo stesso tempo, garantisce anche una cura igienica impeccabile che, per tagli di capelli molto complessi, risulta essere fondamentale. Quando si tratta di scegliere un buon grembiule di lavoro, c’è da pensare innanzitutto alla resistenza di quest’ultimo e, in secondo luogo, alla sua comodità, così da rendere tutti i movimenti di un parrucchiere agevolati in tutto e per tutto.

Allo stesso tempo, si potrebbe pensare anche ad alcune aggiunte, come le caratteristiche tasche multiple; anche in questo caso, non si parla soltanto di un qualcosa di estetico ma anche di un elemento sicuramente molto utile, considerando che queste possono ospitare forbici, pettini, macchinette o anche spray e tanto altro. Attenzione anche alla resistenza e alla lavabilità di un grembiule di lavoro che, soprattutto per chi lavora a stretto contatto con tinture sarà fondamentale per eliminare tutte le macchie che potrebbero accumularsi.

Camicia o polo professionale

Anche l’occhio, come sempre, vuole la sua parte e per restituire un certo tipo di eleganza e di portamento c’è bisogno di accompagnare, al grembiule da lavoro che dovrà essere indossato per proteggersi e per aumentare la portata igienica, un capo di abbigliamento che sia essenziale nella sua forma e che restituisca un certo tipo di eleganza. Naturalmente, non si parla certamente di scegliere un completo o di uno smoking, ma semplicemente di una camicia o una polo per affrontare le giornate più calde e, soprattutto, per avere un buon portamento nei confronti della clientela, non sfigurando mai nella propria immagine e, soprattutto, offrendo sempre quell’immagine di pulizia di cui ha bisogno ogni nuovo potenziale cliente, che sceglierà il salone maggiormente adatto non soltanto orientandosi tra le recensioni, ma anche osservando da vicino il luogo dove taglierà i capelli o si sottoporrà ad acconciature particolari. Insomma, la prima impressione è tutto e per questo non va certamente sprecata.

Elementi di sicurezza

Come sarà molto semplice notare, a seconda del tipo di haircut che si vuole realizzare ci si riferisce anche a parrucchieri differenti, per i quali è importante notare non soltanto le varie abilità ma anche la strumentazione specifica; anche per un parrucchiere, infatti, il tipo di operazioni che vengono realizzate può chiamare in causa degli strumenti differenti, che permetteranno di agevolare il proprio lavoro e, soprattutto, di operare in condizioni di sicurezza. Ad esempio, chi lavora a stretto contatto con tintura potrebbe ritenere utile, se non addirittura necessario, l’utilizzo di guanti e occhiali, così da proteggere gli occhi da eventuali schizzi improvvisi. Tra gli altri strumenti di sicurezza ci sono anche protezioni per le braccia, così da evitare irritazioni, e scarpe antinfortunistiche.

Queste ultime, che possono essere sostituite anche da un paio di scarpe antiscivolo, sono fondamentali per un parrucchiere che avrà bisogno sempre di grandissima stabilità quando opera, dal momento che il salone si riempirà velocemente di capelli, schizzi di tintura o di liquidi oleosi che potrebbero far scivolare e far perdere l’equilibrio. Con scarpe antiscivolo, insomma, si può stare assolutamente tranquilli e, allo stesso tempo, si può conquistare anche quella comodità di cui un parrucchiere ha assolutamente bisogno, dal momento che dovrà trovarsi in piedi per la maggior parte della propria giornata.

Dove acquistare tutti gli strumenti per un abbigliamento professionale per parrucchiere?

Detto questo, dopo aver considerato quali sono tutti i capi di abbigliamento che possono essere inclusi nell’ambito della strumentazione di un parrucchiere, resta un interrogativo piuttosto significativo: dove acquistarli? Naturalmente, ogni parrucchiere fa riferimento ad una certa catena di ingrosso, così da acquistare tutti gli strumenti che possono essere inclusi nella propria strumentazione, non soltanto in termini di abbigliamento ma anche di lavoro, come pettini, forbici, tinture e tanto altro. Tuttavia, se si dovesse ricercare una certa personalizzazione aggiuntiva, soprattutto a proposito di cura dell’estetica, dell’igiene e della professionalità di un parrucchiere, il sito torinodivise.it sarà sicuramente ciò che fa al caso di un professionista.