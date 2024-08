Perde il controllo dell'auto e finisce in risaia

Finisce fuori strada a Rovasenda, restando incastrato all'interno dell'abitacolo. Incidente, poco prima delle 7 di mercoledì 14 agosto all'altezza della cascina Baraccone. Si è trattato di un incidente autonomo per il quale è stato necessario l'inervento di una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Vercelli e di una del distaccamento volontario di Santhià.

All'arrivo, i vigili del fuoco si sono adoperati per l'estrazione della persona al volante, poi affidata alle cure del personale medico del 118 di Gattinara per poi essere trasportata all' ospedale di Biella.

Le operazioni si sono concluse con la rimozione della vettura tramite l'utilizzo dell' autogru dei Vigili del fuoco.