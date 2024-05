Fiera di Maggio, per due giorni viale Rimembranza si colora di bancarelle

Conto alla rovescia per l'annuale appuntamento con la Fiera di Maggio, la storica manifestazione fieristica targata Confesercenti, giunta alla 42° edizione.

La manifestazione aprirà ai visitatori dalle 8 di domenica 26 per concludersi nella serata di lunedì 27.

Organizzata da Anva-Confesercenti, la Fiera punta ogni anno a confermarsi come un importante evento di animazione economica, affiancando agli espositori anche diverse realtà associative. Curiosando fra i banchi i visitatori potranno trovare prodotti d’artigianato di tutto il mondo, abbigliamento, oggettistica per la casa, manufatti artigianali, specialità enogastronomiche, street food e centinaia di offerte che trasformano questo evento in una grande festa. Un ampio spazio sarà riservato all’enogastronomia, da sempre un punto di forza della Fiera: anche in questo caso ci sarà la possibilità di gustare specialità culinarie tipiche delle diverse regioni italiane.

«La Fiera di Maggio rappresenta un’importante occasione per la nostra cttà per aprirsi ai visitatori e dare impulso al commercio su area pubblica, creando anche una ricaduta economica positiva sul territorio - commenta Miriam Leone, presidente di Confesercenti Vercelli -. La Fiera si inserisce a pieno titolo tra i maggiori eventi di promozione e valorizzazione territoriale, oltre a essere volano per le attività economiche. Oggi più che mai occorre uno sforzo comune per supportare il commercio e in generale la piccola e media impresa e il lavoro intrapreso nel corso degli anni anche con le Istituzioni per sostenere e rilanciare un comparto prezioso per la nostra economia deve proseguire con maggior slancio per non perdere ciò che faticosamente è stato costruito nel tempo», conclude Leone.