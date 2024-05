Acqua S.Bernardo, scelta dagli chef per accompagnare le eccellenze gastronomiche del territorio

"Buono, pulito e giusto" è la visione del mondo con cui Carlin Petrini ha ideato l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, un unicum che attira studenti da tutto il mondo.

Nella sua bellissima sede abbiamo incontrato Antonio Biella, direttore generale di S.Bernardo e partner strategico di questa università. Una totale condivisione di quei principi e, soprattutto, la consapevolezza di essere un'eccellenza tra le eccellenze gastronomiche del territorio.

"Acqua S.Bernardo è amata e scelta dagli chef non solo per la sua bellissima ed elegante bottiglia, ma anche e soprattutto per le sue caratteristiche organolettiche e per il suo ph neutro, perfetto per accompagnare qualunque portata senza alterarne il sapore".