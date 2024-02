Biella, incidente in mountain bike per il consigliere comunale Luca Zani

Fratelli d'Italia di Biella esprime la massima vicinanza e solidarietà al consigliere comunale Luca Zani, 57 anni, vittima di un serio incidente mentre, con un gruppo di amici con cui compie regolarmente escursioni in mountain bike, scendeva lungo un sentiero dal Monte Casto. Per cause ancora da accertare, Zani avrebbe perso il controllo, andando a sbattere violentemente contro un albero. Allertati dagli altri escursionisti, sono subito intervenuti gli specialisti del Soccorso Alpino e dell’elisoccorso che, al termine di un complesso intervento, hanno trasportato l'uomo al Cto.

In una nota, Cristiano Franceschini, segretario provinciale Fratelli d’Italia Biella, scrive: «Ho appreso dello sfortunato incidente occorso all’amico Luca Zani, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. Sono grato per l’intervento tempestivo dei soccorsi, che hanno fornito una assistenza immediata sul luogo dell’incidente. Sono altrettanto fiducioso nelle competenze e professionalità del personale medico dell’ospedale torinese dove l’amico Luca è stato ricoverato e dove è già stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Certo che riceverà le migliori cure possibili e che sarà in grado di recuperare completamente. In questo particolare momento io e tutto il gruppo dirigente della Federazione Biellese siamo al fianco di Luca e della sua famiglia. Certi che Luca supererà tutto con la forza e determinazione che gli appartengono. Siamo ansiosi di rivederlo presto e in piena salute per potere continuare a lavorare insieme. Auguri Luca, un grande e affettuoso abbraccio».

Zani è anche uno dei testi presenti all'interno della Pro loca di Rosazza la sera di Capodanno quando, dalla pistola del parlamentare vercellese Emanuele Pozzolo, è partito un proiettile che ha ferito il 31enne genero dell'ex caposcorta del sottosegretario Andrea Delmastro.