E-commerce in Italia: il mercato vale 54,2 miliardi di euro

In un mondo sempre più digitale, le vendite online hanno registrato un marcato aumento anche in Italia: si tratta del +13% di acquisti nel 2023 rispetto all’anno precedente, una cifra che raggiunge i 54,2 miliardi di euro.

I dati del 2023

È il settore dei servizi, spinto soprattutto da Turismo e Trasporti, ad aver avuto la crescita maggiore nell’ultimo anno, il 25% in più, raggiungendo il fatturato di 19,2 miliardi di euro. Rispetto un anno fa, cresce moderatamente anche il comparto dei prodotti (+8%), una cifra che arriva ai 35 miliardi di euro. Riguardo a quest’ultimo, i prodotti Beauty trainano il mercato con un amento del 11%, seguite dalla categoria degli acquisti in Editoria e in Informatica ed elettronica di consumo, ambiti che registrano un aumento delle vendite dell’8%. Non sono da meno anche altri settori del Made In Italy come Abbigliamento e Home Living, cresciuti del 7%, mentre hanno faticato i prodotti del Food & Grocery, con un decremento dello 0,5%.

E-commerce, un’opportunità da cogliere

In Italia i consumatori digitali sono circa 33 milioni e sono sempre più esigenti: la distinzione tra spazio fisico e digitale si fa meno netta, gli utenti preferiscono gli e-commerce rispetto ai negozi per la loro maggiore accessibilità e possibilità di personalizzazione. Dato questo contesto, la tech company TeamSystem , impegnata nel proporre soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, propone la sua guida in formato digitale " Gestire un e-commerce dalla A alla Z ", un testo che per risponde alle necessità di chi vuole espandere il proprio business grazie alle vendite online. L'ebook affronta in modo esaustivo ogni fase della gestione dell’e-commerce, dalla definizione della strategia alle fasi operative, includendo pratici consigli da mettere in atto per ottenere i risultati sperati. Affronta inizialmente come gestire ordini e spedizioni, la pianificazione delle attività di marketing e promozione, senza tralasciare la fase preliminare di analisi del pubblico di riferimento e dei competitor, guidando alla stesura del business plan. Per quanto riguarda gli aspetti operativi, il manuale spiega come valutare i costi, ottimizzare le schede e le categorie dei prodotti, automatizzare la gestione del magazzino per controllare ordini e resi e semplificare l’assistenza clienti. In ultimo, sono inclusi i consigli per rendere l’esperienza utente più accattivante, sia attraverso la cura dell’aspetto grafico e della struttura del sito, sia attraverso la fidelizzazione o scoperta di nuovi clienti attraverso l’uso strategico dei social network. In una circostanza in cui le prospettive nel campo digitale si espandono costantemente, capitalizzare sulle possibilità offerte dall'e-commerce emerge come un elemento cruciale per coloro che desiderano investire maggiormente nel proprio business. È una scelta proficua da cogliere non solo come un'opportunità attuale, ma anche e soprattutto come una strategia destinata a generare utili nel lungo termine.