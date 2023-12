Al Gruppo Marazzato il premio "Industria Felix"

Per la seconda volta nel corso del 2023, un’azienda del Gruppo Marazzato è stata insignita del prestigioso premio “Industria Felix”, riconoscimento che la sede di Aosta di Marazzato Soluzioni Ambientali ha già ricevuto una prima volta nel 2021 e una seconda la scorsa primavera. Assegnato da “Industria Felix magazine”, supplemento trimestrale de “Il Sole 24 Ore”, va alle realtà italiane che si sono messe in luce per le performance gestionali e l’affidabilità finanziaria.

Questa volta le aziende premiate, sulla base dell’analisi dei bilanci del 2021, sono ben 196: Gruppo Marazzato, e più precisamente Marazzato Soluzioni Ambientali Srl, compare nella lista delle 15 realtà della categoria Ambiente, mentre parlando di aree geografiche è tra le sole tre aziende premiate ad avere la sede nel territorio della Valle d’Aosta e tra le 14 dell’area Nord Ovest che comprende, appunto, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.

La cerimonia si è tenuta lunedì 11 dicembre a Palazzo Mezzanotte, in Piazza Affari a Milano, dove ha sede la Borsa Italiana, e coincide con la data di uscita dell’ultimo numero del magazine Industria Felix diretto da Michele Montemurro, supplemento gratuito de Il Sole 24 Ore distribuito nelle principali città italiane che in questa edizione contiene anche un’inchiesta sui tassi di deterioramento sui dati Abi-Cerved.

L’evento è stato presentato dai giornalisti Angelo Mellone (direttore del Day Time Rai) e Maria Soave (Tg1) alla presenza degli imprenditori e dei manager delle 196 aziende premiate e di numerosi ospiti e rappresentanti delle realtà che hanno contribuito a organizzare questa nuova edizione del premio: tra questi, il vicepresidente nazionale di Confindustria Vito Grassi, il docente di Economia industriale dell’Università Luiss Cesare Pozzi, l’executive vice president Corporate sales di Cerved Fabio Biasini e l’ad di Cerved rating agency Fabrizio Negri, i responsabili Origination & Sales network relations e Equity Capital Market di Banca Mediolanum Investment Marco Gabbiani e Giovanni Reale, mentre per ELITE (Gruppo Euronext) sono intervenuti il responsabile Italia Mauro Iacobuzio e gli Head of product Development&Management Giordano Sassaroli e of Partners Carolina Avanzini e il Sales&Relationship manager Andrea Magenes. Presenti anche i componenti del Comitato scientifico di Industria Felix Michele Chieffi e Francesco Lenoci e il segretario dell’Associazione culturale Industria Felix Pasquale La Pesa.

A fare le veci della Marazzato Soluzioni Ambientali è stato Paolo Ceccarello, Direttore Commerciale del Gruppo, chiamato con gli altri dirigenti delle imprese premiate a presentare un breve storytelling dell’azienda.