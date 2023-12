Assalto a un furgone portavalori: tir di traverso, A4 bloccata nel vicino novarese

Autostrada bloccata e lunghissime code al di fuori. Tentativo di rapina a un furgone portavalori intorno alle 6.30 di questa mattina, lunedì 4 dicembre, sulla A4 al confine fra Piemonte e Lombardia, nel territorio della provincia di Novara.

I ladri hanno tentato di bloccare il furgone (che viaggiava in direzione Torino), con un mezzo pesante che è stato messo di traverso per bloccare le corsie. L'autista del portavalori è però riuscito a schivarlo, e così per darsi alla fuga senza essere a loro volta bloccati, i ladri hanno gettato a terra dei chiodi. Per questo motivo l’autostrada è stata chiusa e precisamente in due tratti: tra la A26 Biandrate e Marcallo Mesero in direzione Milano e tra Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Non ci sono stati feriti e non sono state coinvolte auto.

Al di fuori dell’autostrada si stanno verificando lunghissime code, sia in zona Galliate, sia in zona Trecate. Sul posto per le indagini attualmente in corso la polizia stradale e in supporto la squadra mobile della Questura.